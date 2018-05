60.000 folk har fået morfinpræparater i mindst fem år. De kan få smerter og dårlig livskvalitet, advarer læge.

København. Knap 60.000 borgere havde sidste år modtaget morfinpræparater i mindst fem år.

Det skriver Politiken på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Dolol, ketogan og metadon er eksempler på morfin- og morfinlignende præparater, og fælles for dem er, at de kan være stærkt vanedannende.

58.944 borgere har fået medicinen i minimum fem år i træk.

En betydelig del af denne gruppe er sandsynligvis ikke i relevant behandling og har formentlig ingen effekt af medicinen, vurderer Per Sjøgren.

Han er professor i palliativ medicin og overlæge på Rigshospitalet med over 20 års forskning i morfinbehandling.

Ifølge ham kan lang tids brug af morfinpræparater, såkaldte opioider, føre til forringet livskvalitet, mentale forstyrrelser og øget smerteoplevelse.

- Og dosis øges ofte, uden at det medfører øget effekt, siger han.

Sidste år fik i alt 467.341 patienter mindst én recept på et morfinpræparat.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) medgiver over for Politiken, at "alt, alt for mange er i langvarig morfinbehandling".

Hun hæfter sig dog ved, at morfinforbruget ifølge de nye tal har været faldende de seneste 3-4 år.

- Men vi er på ingen måde i mål på det her område, siger hun.

Ifølge sundhedsministeren arbejder myndighederne på nye vejledninger for smertepatienter.

/ritzau/