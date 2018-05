Flere tog er blevet afløst i Region Syddanmark.

En fejl på et kørestrømsanlæg har givet færre tog mellem Esbjerg og Kolding, oplyser DSB på twitter:

'V har desværre ikke nogen prognose for, hvornår vi igen kan køre normalt. Banedanmarks personale arbejder på strækningen for at rette fejlen.'

Fortsat færre tog mellem Esbjerg og Kolding.



Du kan læse mere her: https://t.co/WvzSsdnSeI https://t.co/UXiuisqHIg — DSB (@omDSB) May 21, 2018

DSB har meldt ud, at man indtil videre kører efter en ændret plan:

- Regionaltogene kører mellem Esbjerg St. og Fredericia St./Aarhus H

- IC-togene er aflyst mellem Kolding St. og Esbjerg St.

- Der er mulighed for at skifte mellem regionaltog og IC-tog på Kolding St

- Bemærk dog at enkelte InterCity-tog kører til og fra Esbjerg:

- IC 812 kl. 5:24, IC 816 kl. 6:24 og IC 820 kl. 7.24 fra Esbjerg, hverdage i myldretiden

Opdateres...