I det centrale København og i det midtsjællandske har der tirsdag morgen flere steder været strømafbrydelser.

Det skriver Radius Elnet på Twitter.

Det drejer sig mere specifikt om København K - det centrale København - og på Midtsjælland i form af Lejre, Osted og Viby Sjælland, hvor strømmen er gået.

Hos Radius Elnet oplyser man på det sociale medie, at strømmen er tilbage i København.

#Strømafbrydelse

København K. Strømmen er tilbage inden kl. 06:30. — Radius Elnet (@RadiusElnet) March 13, 2018

På Midtsjælland blev det først meldt ud, at men forventede, at strømmen ville være tilbage klokken 06.00 - men i en opdatering fra Radius Elnet står det klart, at strømafbrydelsen trækker ud.

#Strømafbrydelsen i Lejre - Osted - Viby SJ. trækker ud. — Radius Elnet (@RadiusElnet) March 13, 2018

Hvornår strømmen er oppe igen i Lejre, Osted og Viby Sjælland står ikke klart.

BT følger sagen.