Flere spædbørn er blevet smittet med stafylokoksygdommen MRSA på Neonatalafsnittet på Aalborg Universitetshospitalet.

Det skriver TV 2 Nord.

Efter der i dag blev konstateret flere tilfælde af MRSA-sygdom hos de nyfødte på hospitalet i Aalborg, er Neonatalafsnittet gået i højeste beredskab og har sat en større smittesporing igang blandt alle indlagte børn.



I alt er 20 nyfødte blevet podet og herefter er flere blevet konstateret smittebærere af sygdommen.



»De berørte familier kontaktes direkte, og podningerne foretages enten via egen læge eller Aalborg Universitetshospital. Vi vil gerne beklage det besvær, smitteopsporingen har medført og samtidig takke for den opbakning, vi har mødt, så vi får mulighed for, at alle familier kan tilbydes relevant hjælp,« siger Pia Sønderby Christensen, overlæge på Neonatalafsnittet på Aalborg Universitetshospital til mediet.



De nybagte forældre skal også igennem en podning, ligesom personalet på hospitalsafdelingen skal tjekkes for sygdommen.



Neonatalafsnittet har sat Region Nordjyllands MRSA-team og embedslægerne på opgaven for at håndtere smitteopsporingen.



Det betyder blandt andet, at børn, der tidligere har været indlagt på afdelingen, i øjeblikket bliver indkaldt.



MRSA er en stafylokoksygdom, som er modstandsdygtig over for det antibiotika, man som regel anvender i Danmark.



Overlægen på afdelingen forsikrer dog, at MRSA-bakterien ikke er multiresistent. Hun fortæller til mediet, at de derfor godt vil kunne behandle sygdommen effektivt med andre typer antibiotika.



Er man smittet med MRSA bliver man ikke nødvendigvis syg, men det kan give infektioner i huden.