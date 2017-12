Forestil dig, at du står i en akut situation, hvor du vil ringe 112, men ikke kan sige noget i røret, fordi det kan bringe enten dig selv eller andre i fare. Situationen er nok en anelse hypotetisk for de fleste, men den kan alligevel opstå.

I Danmark er det bare sådan, at du er nødt til at give lyd på den ene eller anden måde, hvis alarmcentralen ska

Det fortæller Tim Simonsen, der er operationschef og indsatsleder hos Hovedstadens Beredskab til BT.



»Det er jo ikke et problem, som vi sådan for alvor har oplevet, kan man sige. Selvfølgelig håndterer vi også opkald, hvor folk kan stå i en situation, der er svær. Men vi oplever, at folk for eksempel hvisker, hvis de ikke ønsker, dem omkring dem skal høre noget. Men vi har ikke et system, der kan håndtere tavse opkald,« siger Tim Simonsen, der dog tilføjer, at der er særlige muligheder for folk, der eksempelvis er døve, der har en døvetelefon.

I eksempelvis England bliver man i første omgang bedt om at hoste eller give en anden lyd af alarmcentralen, hvis man ringer dem op for derefter ikke at sige noget, hvis der er tale om en nødsituation.

Kan man slet ikke tale, fordi man selv – eller dem omkring en – er i fare, skal man taste ’55’.

I Massachusetts i USA kan man taste 1,2 eller 3 alt afhængig af om man skal bruge politiet, brandvæsenet eller en ambulance. Efterfølgende kan man svare 'ja' eller 'nej' ved at taste 4 eller 5.

I Danmark forholder det sig anderledes.

Hvis alarmoperatøren modtager et tavst opkald, vil vedkommende vurdere, om der er noget omkring opkaldet, der gør, at politiet skal rykke ud.

»Det er klart, man kan stå i nogle helt særlige situationer, hvor man ikke ønsker, den anden part hører, man ringer 112. Og der kan vi som regel afkode, hvis der er noget galt,« fortæller Tim Simonsen.

Så hvis der ringer en, der ikke siger noget, vil personen, der tager telefonen, måske gentagne gange opfordre til at sige noget og finde ud af, om noget er galt?

»Ja. Det ville man klart gøre. Vi har et eksempel for nyligt med en lille pige, der ringede angående husspektakler. Hun var kravlet ind i et skab, som hun ringede fra, og talte med meget lav og stille stemme, men det var muligt at gennemføre samtalen og få adressen. Vi oplever nogle særlige situationer ind imellem,« siger operationschefen.

Og han har en klar opfordring til, hvad man som borger kan gøre for at gardere sig bedre. Førhen ringede mange gennem en fastnet-telefon, og her kunne politiet med det samme lokalisere borgeren og telefonen præcist.

I dag er situationen en anden, fordi mange ringer fra mobiltelefoner. Da signalet går gennem telemaster, kan politiet ikke præcist se, hvor et opkald kommer fra. Og her kan man gøre en bestemt ting, hvis man har brug for hjælp, men ikke kan sige for meget i telefonen.

»Det er en klar fordel at hente 112-appen, for så kan vi se præcist, hvor folk er henne. Det er ikke muligt at modtage tekstbeskeder her, men vi kan se, hvor folk er henne. Og så kan man give udtryk for, at man har brug for hjælp, og vi kan ud fra baggrundsstøjen måske høre, der er brug for hjælp. Men vi har behov for at komme til at tale med folk,« siger Tim Simonsen, der også forklarer, hvorfor det ikke er muligt at sende sms’er for at bede om hjælp.

»Det er blandt andet fordi, en del af dem, der ringer til alarmcentralen, ikke er folk, der har brug for akut hjælp. Op mod 30 procent af de opkald, vi får, er folk, der laver chikane eller ringer forkert, og begyndte man pludselig at kunne bestille via sms, så havde de ikke haft nogen at tale med, og det ville tage fuldstændig overhånd med tilfælde, der ikke er akutte. Vi er nødt til at have et menneske inde over for at afgøre, om der er tale om et nødstilfælde.«

Et eksempel på et noget anderledes tavst opkald kom frem i 2014. Her ringede en amerikansk kvinde til alarmcentralen og bestilte en pizza til udbringning, skrev blandt andet BuzzFeed.

Efter en kort snak gik det op for centralen, hvad der egentlig foregik, og de sendte en patrulje til huset, hvor de fandt kvinden, der var blevet slået af sin kæreste.