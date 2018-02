Flere biler er tirsdag aften ankommet til Fredensborg Slot, hvor prins Henrik for øjeblikket befinder sig for, ifølge Kongehuset, at tilbringe 'sin sidste tid'.

Ifølge BTs medarbejder på stedet er der de seneste timer strømmet flere biler til slottet. Modsat sidst på eftermiddagen, hvor først Kronprinsparret og herefter prins Joachim og prinsesse Marie med børn aflagde Prinsen et besøg på hver en times varighed, er de seneste biler - som ankom omkring klokken 21 - endnu ikke blevet set køre fra Fredensborg Slot igen.

Prins Henrik blev 28. januar indlagt på Rigshospitalet efter at være blevet ramt af sygdom under en ferie i Egypten. Her blev han undersøgt for en tumor i venstre lunge, som heldigvis viste sig at være godartet, lød det fra Kongehuset. Knap en uge senere blev det meldt ud, at Prinsen ville blive overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion og efter endt behandling tage ophold på Fredensborg Slot, hvor også Dronningen ville tage residens.

Dronning Margrethe besøger prins Henrik på Rigshospitalet hvor han fortsat var indlagt mandag den 12. februar 2018. Foto: Liselotte Sabroe Dronning Margrethe besøger prins Henrik på Rigshospitalet hvor han fortsat var indlagt mandag den 12. februar 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Men blot en uge senere, 9. februar, lød meldingen, at prins Henriks tilstand var blevet alvorligt forværret. På denne baggrund valgte hans søn kronprins Frederik at forlade Sydkorea dagen inden åbningsceremonien for de vinterolympiske lege for at tage hjem og besøge sin syge far.

Kronsprins Frederik og Kronprinsesse Mary forlader Rigshospitalet sammen med børnene Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine, søndag den 11. februar 2018. Foto: Jonas Olufson Kronsprins Frederik og Kronprinsesse Mary forlader Rigshospitalet sammen med børnene Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine, søndag den 11. februar 2018. Foto: Jonas Olufson

I løbet af de følgende dage besøgte store dele af hans familie - den royale såvel som den nære franske - ham på Rigshospitalet, heriblandt hans søster, Catherine de Monpezat, der var på besøg lørdag, mens broderen, Étienne de Monpezat aflagde sit besøg mandag aften.

Prins Joachim, Marie og børnene, Prins Nikolai, Prins Felix, Prins Henrik, Prinsesse Athena ankommer til Rigshospitalet, søndag den 11. februar 2018. Foto: Jonas Olufson Prins Joachim, Marie og børnene, Prins Nikolai, Prins Felix, Prins Henrik, Prinsesse Athena ankommer til Rigshospitalet, søndag den 11. februar 2018. Foto: Jonas Olufson

Prins Henrik (th) og med sin bror Etienne de Monpezat ved den årlige jagt i Grib Skov nord for København i 2005. Foto: Jørgen Jessen Prins Henrik (th) og med sin bror Etienne de Monpezat ved den årlige jagt i Grib Skov nord for København i 2005. Foto: Jørgen Jessen

»Vi er i sorg, og min bror er fare. Så jeg er på vej til Danmark nu,« fortalte han til BT, inden han hoppede på et fly.

Tirsdag kunne Kongehuset meddele, at prins Henrik desværre ikke var i bedring og nu ville blive kørt hjem til Fredensborg Slot for at tilbringe sin sidste tid i trygge rammer.

»Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er kommet hjem til Fredensborg kl. 13. Her vil han være omgivet af sine nærmeste i den sidste tid og være i de rammer, der betyder noget for ham,« fortalte Lene Balleby, kommunikationschef hos Kongehuset, til BT.

Tirsdag eftermiddag, få timer efter Prinsens hjemkomst, besøgte Kronprinsparret og deres børn Fredensborg Slot, hvor de blev en times tid. Kort efter at de havde forladt slottet ankom også prins Joachim, prinsesse Marie, deres børn samt prinsessens hund Apple. De forlod ligeledes stedet efter en time.

Her forlader Joachim, Marie og børnene Fredensborg Slot tirsdag eftermiddag efter et besøg på en times tid:

Pins Joachim og prinsesse Marie ankommer til Fredensborg Slot, hvor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik tirsdag den 13. februar er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot. Foto: Mads Claus Rasmussen Pins Joachim og prinsesse Marie ankommer til Fredensborg Slot, hvor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik tirsdag den 13. februar er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot. Foto: Mads Claus Rasmussen Prins Joachim og prinsesse Marie forlader Fredensborg slot efter at have besøgt prins Henrik, som er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot tirsdag den 13. februar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Prins Joachim og prinsesse Marie forlader Fredensborg slot efter at have besøgt prins Henrik, som er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot tirsdag den 13. februar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Prins Joachim og prinsesse Marie forlader Fredensborg slot. På Maries skød sidder hunden Apple. Foto: Mads Claus Rasmussen Prins Joachim og prinsesse Marie forlader Fredensborg slot. På Maries skød sidder hunden Apple. Foto: Mads Claus Rasmussen

Mandag bekræftede Kongehuset over for BT, at Dronningen har aflyst flere af de aftaler, hun havde i denne uge - heriblandt et besøg hos Sankt Lukas Hospice i Hellerup i anledning af stedets 25-års jubilæum mandag.

Fredag skulle hun have deltaget i Skuespilhusets 10-års jubilæum kl. 20 i Skuespilhuset i København, men den aftale er ligeledes aflyst på baggrund af hendes mands tilstand.

Her forlader Kronprinsparret og børnene Fredensborg Slot tirsdag eftermiddag efter et besøg på en times tid: