Seks alvorlige færdselsuheld inden for halvanden time i Syd- og Sønderjyllands politikreds onsdag eftermiddag.

Sådan lyder meldingen fra politiet på Twitter.



Fire af uheldene har fundet sted i Esbjerg. Et af tilfældene fandt sted på Stengårdsvej, hvor føreren af en bil stak af, efter at have kørt gennem et par haver og ramt en mur.



Politiet efterlyser i den forbindelse vidner til episoden.

Samtidig spærer et færdselsuheld lige nu flere ruter i Esbjerg, oplyser politikredsen.

Det drejer sig om Kjersing Ringvej mellem E20 Esbjerg N og Ulvsundvej. Samtidig er også rundkørslen ved E20 afkørsel Esbjerg N lukket på grund af færdselsuheldet.

Politiet ved endnu ikke, hvor længe der går, før vejene igen bliver åbnet.

Myndighederne opfordrer til, at man finder alternative ruter.

Kjersing Ringvej ml. E20 Esbjerg Nord og Ulvsundvej spærret pga. færdselsuheld. Tidshorisont ukendt. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 16, 2018