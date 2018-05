Øverst: Vind og sol står for næsten halvdelen af vores elforbrug

Vindmøllefirmaet Total Wind Group, der beskæftiger over 300 ansatte, er på vej mod konkurs.

Det skriver finans.dk.

Ifølge avisen har Skifteretten i Herning taget vindfirmaet under konkursbehandling.

»Baggrunden er helt kort, at selskabet ikke kunne honorere sine forpligtelser inden for de likviditetsrammer, som der var til rådighed. Derfor traf ledelsen beslutning om at begære de danske selskaber konkurs,« skriver kurator, advokat Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert, i en mail til Finans.

Konkursen kommer efter et rekordstort underskud på 60 millioner kroner og en ny strategi for virksomheden, som tilsyneladende er slået fejl.

Total Wind Group har kontor i Brande i Midtjylland og arbejder med transport, installation, service og vedligeholdelse af vindmøller.

Virksomheden så dagens lys i 2003 og har ellers klaret sig flot gennem årene. I 2016 gik det imidlertid galt, og et overskud på 5,4 millioner kroner blev til et underskud på 58,3 millioner. Ejerne skød adskillige millioner i det kriseramte firma og begyndte en omfattende turnaround.

Opdateres...