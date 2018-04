I weekenden blev mindst fire danskere beriget med mindst én million kroner. Men ingen af vinderne har afhentet deres præmier endnu.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse søndag morgen.

Førstepræmien, der var på seks millioner kroner, bliver delt af to vindere fra Hobro og Aarhus, og de to vindere af den såkaldte Millionærgaranti stammer fra Tarm og Karlslunde.

De to vindere, som ramte syv vindertal, deler førstepræmiepuljen og vinder således tre millioner kroner værd. Den ene vinderkupon blev købt i Rema 1000 på Mariagervej 3 i Hobro. Den anden vinderkupon blev købt i i 7-Eleven på M. P. Bruuns Gade 62 i Aarhus.

Vinderne af Millionærgarantien har købt deres kuponer hos Søstrenes Vinhandel på Storegade 18 i Tarm og i SuperBrugsen på Møllevej 10 i Karlslunde. Hver uge bliver der trukket to vindere af Millionærgarantien. Vinderne behøver ikke at have nogen som helst rigtige tal. De vinder en million kroner.