Østjyllands Politi beder nu danskerne om hjælp til at finde gerningsmændene bag et voldsomt røveri i Aarhus.

Derfor offentliggøre politiet nu flere billeder og en video af røveriet (se videoen øverst og billederne nederst).

Røveriet blev begået klokken 03.23 natten til lørdag den 28. april, hvor fire maskerede mænd kom ind i 7-Eleven på Frederiks Allé i Aarhus. Mændene var bevæbnet med en pistol, en trækæp, et støvsugerrør og en vaterpaslignende genstand, som de truede personalet med.

Det fik ekspedienten til at åbne kassen, hvorefter røverne stak af med et ukendt pengebeløb. Mens røveriet stod på, blev de øvrige kunder i forretningen truet til at holde sig i ro.

’De fire mænd var meget aggressive og truende, og den ene hamrede på et tidspunkt en trækæp så hårdt ned i disken, at den knækkede,’ skriver politiet i en pressemeddelelse.

Røveriet blev filmet af 7-Elevens overvågningskameraer, og det er disse billeder, som Østjyllands Politi nu offentliggør i håb om, at nogle kan genkende gerningsmændene.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

Her er to af de fire røvere Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi

Foto: Østjyllands Politi