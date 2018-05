En nordsjællænder går i øjeblikket rundt og er mangemillionær - måske uden at vide det.

I hvert fald har ingen meldt sig som ejeren af den Lottokupon, der i weekenden udløste en andenpræmie i fredagens Eurojackpot-trækning og gjorde ejeren til vinder af 2.500.760 kroner.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Vinderkuponen blev købt i Meny i Værløse.

Derudover efterlyser Danske Spil tre andre vindere af milliongevinster, som endnu ikke har meldt sig.

Ved lørdagens Lotto-trækning blev ejeren af en kupon købt i Føtex på Amagerbrogade hele 6.406.042 kroner rigere.

Desuden har de to millionærgarantrier på to gange en million kroner gjort to andre danskere glade - i hvert fald når de finder ud af, det er dem, der er i besiddelse af vinderkuponerne.

Det drejer sig om en kupon købt i Meny i Grenå og en kupon købt i Præstø Vinhandel.