Det er dejligt at have søskende. Men mon ikke det lige er lidt dejligere, når man tjener 78 millioner kroner på et år sammen. Det er i hvert fald tilfældet for fire jyske brødre.

Det skriver Ekstra Bladet.



Bjarne, Steen, Bent og Hans-Peder Hessel kan glæde sig over at have slået deres egen rekord på omsætning og indtjening i 2017.



De er alle sønner af den nu afdøde jyske bilforhandler Ejner Hessel, som også lægger navn til deres virksomhed, der i det forgangne regnskabsår solgte biler for 4,8 milliarder kroner og dermed tjente 78 millioner kroner.



»Vi kan jo ikke være andet end godt tilfredse med det,« siger den administrerende direktør Bjarne Hessel og fortsætter:

»Der skal jo arbejdes hårdt hver dag for at nå de tal.«



Han afslører samtidig, hvilke biler der er de mest populære i den jyske virksomhed, der både sælger Mercedes, Renault, Smart og Dacia-biler. Her er de foretrukne køretøjer Mercedes-biler i a- og c-klassen.

Udsigter til endnu et godt år

Og fremtiden ser fortsat lys ud i Ejner Hessel A/S, der indtil videre har ‘stort set uændrede’ forventninger til næste regnskabsår. De forventer dog ikke at kunne levere et lignende overskud på grund af nye investeringer.



I år bliver der nemlig satset på teknologi, da køberne er mere online, og så åbner de en ny butik i Aarhus, mens en anden skal renoveres.