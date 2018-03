Som konsekvens af en afgørelse fra Fredningsnævnet er to-dage-festivalen Komos, der skulle afholdes i Konges Have i København, blevet aflyst.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

'En pludselig afgørelse fra Fredningsnævnet betyder, at Københavns folk- og americana-festival, Komos, med stor beklagelse er nødt til at aflyse årets udgave, der skulle have fundet sted i Kongens Have den 22. og 23. juni. Men selvom festivalens gæster må vente til næste år med at se Komos tilbage i fuldt flor, er der dog et plaster på såret – for ikke alt er aflyst,' lyder det.

Fredningsnævnet har besluttet, at man ikke længere vil give dispensation til, at der afholdes indhegnede arrangementer i Kongens Have i København, og det er således den beslutning, der nu spænder ben for Komos-festivalen, der havde navne som Jason Isbell, Seasick Steve, George Clinton og Ben Harper på plakaten.

'Vi er selvfølgelig enormt ærgerlige over den pludselige beslutning, da vi virkelig har fået stablet et godt line-up på benene og i det hele taget forberedt en rigtig god festival, men vi er ikke i tvivl om, at en aflysning er det bedste at gøre i den her situation,' siger Sigurd Hartkorn Plaetner, talsmand og pressechef for Komos Festival, i pressemeddelelsen og tilføjer:

'Vi er en festival, der insisterer på høj kvalitet hele vejen rundt, og vi føler ikke, at vi vil kunne leve op til vores ideal, hvis vi bare fire måneder før afvikling pludselig skal til at finde en ny festivalplads. Vi kommer stærkt tilbage med ny og passende lokation næste år.'

Men det betyder ikke, at de inviterede kunstnere ikke kommer til at spille alligevel, lover festivalen. Man arbejder i øjeblikket på at finde spillesteder rundt om i landet, hvor de i stedet kan spille, og det er allerede nu lykkedes at finde steder til enkelte af de navne, der ellers skulle have optrådt.

'På Komos hjemmeside og facebook vil man løbende offentliggøre de koncerter, som det lykkes at placere på andre spillesteder,' lyder det afslutningsvis i pressemeddelelsen, inden de tilføjer, at 'Komos vender stærkt tilbage den 21. og 22. juni 2019 i de rigtige rammer.'