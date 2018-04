Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En femårig pige var søndag eftermiddag ude for en alvorlig badeulykke i feriecenteret Jesperhus.

En kvinde, der var gæst i badelandet, så pludselig den femårige pige flyde livløs i vandbassinet med hovedet under vand.

»En dame står i vandet og ser pigen flyde i vandet. Hun rører ved hende, og der er ingen reaktion fra pigen, hun er bevidstløs. Damen får hurtigt tilkaldt hjælp, og pigen kommer op på vandkanten, hvor en livredder forsøger at få liv i pigen,« siger Peter Overgaard, der er direktør hos Jesperhus, til BT.

Livredderen får heldigvis liv i pigen, der kaster op og kommer til bevidsthed igen.

I mellemtiden er der ringet efter ambulancefolk, som ankommer kort efter. Redderne tilser pigen, der tilsyneladende ser okay ud, men for en sikkerhedsskyld flyves hun til Aalborg Universitetshospital til et tjek, forklarer Peter Overgaard.

Ulykken indtraf i et badebassin, der er 1,2 meter dybt.

Peter Overgaard fortæller, at der har været mange mennesker i vandet, da ulykken skete, derfor kan han ikke forestille sig, at pigen har haft hovedet under vand særlig længe.

»Sikkerheden i vandlandet har været helt i orden. Det er også derfor, at politiet ikke kører en sag på det og ikke betragter det som en drukneulykke. Vi har heldigvis lige haft redningsøvelser med Falck og Beredskabsstyrelsen, og vores livreddere har lige været til livredningsprøve,« siger Peter Overgaard.

Pigen blev fløjet på hospitalet med sin mor og har det godt.

»Jeg tænker, at det er positivt, at pigen har det godt. Det er det vigtigste for os,« siger Peter Overgaard.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi, men det har ikke været muligt.

