Mandag morgen er flere tog aflyst mellem Københavns Hovedbanegård og henholdsvis Københavns Lufthavn og Malmø.

Det oplyser DSB.

De færre tog skyldes en fejl på et sporskifte i lufthavnen, og det betyder, at man ikke kan bruge alle regionaltog på strækningen.

DSB oplyser desuden, at InterCity og InterCityLyn-tog vil køre efter planen, og regionaltog kører frem til klokken 10 ca. hvert 20. minut.

Rejseplanen er desuden opdateret, og her kan du undersøge din rejse.