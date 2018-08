Bornholms Energi & Forsyning forventer, at der inden for et par timer igen vil være strøm i stikkontakterne.

Rønne. En strømafbrydelse har mandag eftermiddag ramt Bornholm.

Strømmen forsvandt klokken 15.52, angiveligt som følge af en fejl på søkablet mellem Bornholm og Sverige.

Det lokale energiselskab, Bornholms Energi & Forsyning, oplyser, at man nu er begyndt at starte øens eget kraftværk op.

Der kan gå op til et par timer, før der igen vil være strøm i kontakterne over hele øen.

- Status lige nu er, at vi er i fuld gang med at starte det lokale produktionsapparat op, så vi kan sikre bornholmerne strøm i kontakterne så hurtigt som muligt, siger kommunikationschef Klaus Vesløv.

- Vi arbejder med en tidshorisont, der siger, at alle vil have strømmen tilbage inden for de næste par timer, siger Klaus Vesløv kort før klokken 17.30.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget strømafbrydelsen.

- Vi ved, at fejlen er relateret til søkablet mellem Sverige og Bornholm, siger Klaus Vesløv.

Men hvor på kablet, fejlen er opstået, er endnu uvist.

Der har tidligere været lignende situationer, hvor kablet er blevet revet over af skibe.

Det er dog formentlig ikke tilfældet denne gang, oplyser kommunikationschefen.

- Vi har en formodning om, at det ikke skyldes en overrivning, sådan som vi engang imellem oplever, men at en teknisk komponent på linjen er sat ud, siger han.

Bornholm har sin egen produktion af energi fra vindmøller, solceller og biogas. Det suppleres i perioder af strøm fra Sverige.

- Når vi får et pludseligt udfald fra en strømkilde, så får hele systemet et chok. Så sker der det, at det lukker ned for at beskytte systemet. Og det er det, vi har set i dag, siger Klaus Vesløv.

/ritzau/