Gennem det seneste år har der været over 1.000 tilfælde med løsnede hjulbolte, og nu ser det ud til, at den farlige trend igen er blevet aktuel.

Det skriver JydskeVestkysten.



I juli 2017 toppede anmeldelserne omkring løsnede hjulbolte, og nu lægger dette års juni ud med to tilfælde i Esbjerg.



Her fik to biler løsnet hjulboltene på deres parkerede biler. I weekenden fik en mandlig bilist løsnet fire ud af fem hjulbolte på sit ene forhjul.



Derudover er der anmeldt lignende hærværk på en anden borgers bil, hvor det i dette tilfælde var alle hjulbolte, som var blevet løsnet på det venstre forhjul.

Underlig lyd

Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, har tidligere fortalt, hvordan bilisterne opdager, at der er blevet skruet på deres hjul:



»Vi får stadigvæk løbende anmeldelser om løsnede hjulbolte. Det er typisk bilister, som registrerer en underlig lyd ved deres bil. Og når de så efterfølgende kontrollerer hjulene, så kan de se, at en eller flere hjulbolte er blevet løsnet,« siger han.