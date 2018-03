Faderen til den 14-årige pige, der forrige søndag overdoserede i en lejlighed på Østerbro i København og fortsat ligger i koma, fortæller over for BT, hvordan smerten bid for bid æder ham op indefra, og hvordan ønsket om bytte plads med sin lille pige konstant fylder i bevidstheden.

Det er søndag den 11. marts 2018. Det er hen ad eftermiddagen, da telefonen pludselig ringer. En mand i sluttrediverne svarer og bliver helt uforberedt præsenteret for en besked, der slår al luft ud af ham. En besked, som alle forældre frygter allermest:

»Jeg tror, der er sket noget med din datter. Jeg så ambulancer ude foran hendes lejlighed i nat,« siger stemmen koldt i den anden ende.

Stemmen tilhører en veninde til manden, som uden at tøve - endsige tænke - tager ind på Rigshospitalet, hvor han formoder, at datteren er kørt hen.

Han har ret. Datteren er på Rigshospitalet. Men hun ligger i koma, efter hun natten forinden - mellem lørdag og søndag den 11. marts - sammen med en jævnaldrende 14-årig dreng har taget en overdosis i en lejlighed på Østerbro i København.

Drengen er død, da ambulanceredderne ankommer, og selvom pigens hjerte heller ikke slår, lykkes det redderne at genoplive hende. Med blå blink bliver hun kørt til Rigshospitalets Traumeafdeling, hvor hun på 10. døgn ligger i koma.

»Min et og alt«

Over for BT fortæller manden - pigens far - hvordan tiden siden den søndag eftermiddag har stået stille, men alligevel fyldt hvert et sekund af dagen op med endeløs sorg:

»Min datter er mit et og alt. Kunne jeg ligge derinde i stedet for hende, så gjorde jeg det. Jeg kan slet ikke beskrive, hvordan jeg har det. Jeg er så tom indeni, at det er helt forfærdeligt. Jeg bliver nødt til at slå hovedet ind i væggen om aftenen bare for at falde i søvn,« siger faderen, der ikke ønsker at stå frem med navn. BT er dog bekendt med hans identitet.

Selvom han hver dag besøger sin datter, taler til hende og holder hende i hånden, er det begrænset, hvor meget han får lov til at se hende. Det er pigens mor, der har forældremyndighed over datteren, og derfor tillader kommunen kun, at han under opsyn er der i nogle timer om dagen.

Sigtet for drab

Pigens mor - en 40-årig kvinde med en fortid i misbrugsmiljøet - er indehaver af den lejlighed på Østerbro, hvor de to teenagere overdoserede på det, som politiet antager er receptpligtig medicin. Moderen var hjemme den pågældende aften og er siden blevet fremstillet i grundlovsforhør. Her blev hun - udover uagtsomt manddrab på den 14-årige dreng - sigtet for at have efterladt drengen på badeværelsesgulvet samt hensat sin datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp, selvom hun var klar over, at datteren havde indtaget ukendte stoffer og ligget i sengen med vejrtrækningsproblemer. Kvinden nægter sig skyldig, men er varetægtsfængslet frem til den 26. marts.

Faderen ønsker ikke over for BT tale dårligt om moderen, men lægger heller ikke skjul på, at deres forhold er skidt og har været det, siden de gik fra hinanden, dengang datteren var blot to år gammel. Deres stridigheder har gennem årene indskrænket hans samvær med datteren fra at gælde fra mandag til onsdag til slet ingenting, som det ser ud i dag. Dog glæder han sig over, at sagen nu skal genprøves i byretten, efter landsretten gav ham medhold i sin anke. Men spørgsmålet er, om det nogensinde bliver aktuelt?

Lige nu ved ingen, om den 14-årige pige overlever. Lægerne tør ikke sige noget, og svarene fra en afgørende hjernescanning, er endnu ikke kommet ind.

»Lige nu lever jeg i total benægtelse. Jeg klynger mig til håbet om, at hun nok skal klare den. Men gør hun ikke det, skal hun ikke være en grøntsag. Så ønsker jeg bare, at hun får fred,« lyder det afklaret fra faderen, som dog erkender, at datterens skæbne afhænger af moderen, som har den fulde forældremyndighed.

Akut anbragt

En fortid med ungdomskriminalitet og stoffer har gjort, at Københavns Kommune gennem datterens 14 leveår har valgt moderen frem for ham. For små to måneder siden vurderede Københavns Kommune dog, at moderen ikke var i stand til at varetage pigen, hvorfor de akut anbragte hende på en institution på Amager. Efter anbringelsen har faderen flere gange frygtet for sin datters velbefindende og sikkerhed, da hun er stukket af fra institutionen og overnattet andre steder ude i byen.

»Jeg har ringet til sagsbehandleren hos kommunen og lagt beskeder på hendes telefonsvarer, hvor jeg har bedt om at få lov til at se min datter, da jeg ikke var tryg ved, at hun rendte rundt på gaden og ingen vidste, hvor hun var. Jeg hører først fra sagsbehandleren om søndagen på Rigshospitalet, hvor hun siger, at jeg nu kan se hende. Der måtte jeg så fortælle hende, at jeg stod og kiggede på hende. Og at hun lå i koma.«

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Københavns Kommune.