Private har taget initiativ til pride på vadehavsøen Fanø, og borgmester Sofie Valbjørn bakker helhjertet op.

Fanø. Flag i alle regnbuens farver, udklædte mennesker og højt humør.

Det er, hvad der venter beboerne på Fanø, når den lille ø ud for Esbjerg til sommer får sin egen Fanø Pride.

Det er et privat initiativ, der skal markere, at der er plads til mennesker af forskellige seksuel observans på vadehavsøen med 3400 beboere.

Borgmesteren på Fanø, Sofie Valbjørn fra Alternativet, har sagt ja til at holde åbningstalen.

Hun bakker helhjertet op om initiativet.

- Det er et skønt initiativ. Det er fedt, at nogle borgere tager initiativ til at vise, at vi på Fanø har højt til loftet og vil mangfoldigheden, siger hun.

Jeanett Exner er kreativ direktør i kulturhuset Realen. Hun fortæller til DR Nyheder, at initiativet udspringer af en trist episode.

- Min datter Christina er gift med Cecilie, og de havde besøg af nogle venner sidste år, hvor der var en uheldig episode lige inden, siger hun.

- Simon, som er en af deres venner, havde siddet sammen med sin mand i et tog på vej til Fanø. Og Simon gav så sin mand et kys på kinden. Men han fik simpelthen en knytnæve i hovedet af en mand, der sad overfor, siger Jeanett Exner.

Fanøs borgmester er ikke bekendt med, at der i nyere tid har været eksempler på manglende tolerance over for homoseksuelle på øen.

- I de fem år, jeg har været tilbage på Fanø, er det ikke noget, jeg har oplevet. Men tidligere, da jeg var ung herovre, var der da nogle, der blev skammet ud, og hvor der ikke altid var en ordentlig tone, siger hun.

Sofie Valbjørn regner med, at der til den første udgave af øens pride 11. juli vil blive inviteret mennesker udefra til at deltage.

- De (arrangørerne, red.) har gang i mange godt kontakter.

- Jeg tror, der vil komme mange herover for at være med til at fejre det, siger Sofie Valbjørn.

Spørgsmål: Er der noget, I kan bruge til at brande øen på?

- Et positivt budskab er altid skønt, men det er ikke noget, vi som kommune politisk er involveret i. Det er rent borgerinitiativ. Men alle stærke kræfter, som vil noget for deres ø, er et positivt signal at sende, siger hun.

I forvejen er der pride-arrangementer i København, Aarhus, Aalborg og den sydjyske by Gesten.

/ritzau/