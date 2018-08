Familien Neldahl fik sig et forfærdeligt syn, da de onsdag den 18. juli kom hjem fra solferie i Tyrkiet. Da de gik ind ad døren i deres rækkehus i Rødovre, blev de mødt af en modbydelig lugt. Og så opdagede familien de mange fluer.

»Min datter troede, at vi havde glemt at lukke vinduet, men så drejede jeg hovedet, og så lå han bare der i gangen,« fortæller René Neldahl til B.T.

Familien - bestående af René, Britt og deres datter Jessica - havde fået en ven til at passe huset og deres hund, mens de var i Tyrkiet, og det var altså denne ven, der pludselig lå død i rækkehusets entré.

René fik tikaldt politiet, der konstaterede, at manden var død, men familiens mareridt var slet ikke slut, fortæller den 43-årige far, der arbejder som klejnsmed.

»Lugten har sat sig i huset, og næsten alt vores indbo er ødelagt. Vi kontaktede forsikringsselskabet, der sendte nogle ud til huset, men de konkluderede, at de ikke kunne dække noget, da det var en 'følgeskade af død',« siger René og fortæller, at den afdøde ven havde ligget der i fire dage.

For at komme lugtgenerne til livs, har familien måtte alliere sig med venner og bekendte, der iført masker har hjulpet med at rydde deres hjem. Selv tapetet skal fjernes, før man kan sprøjte boligen, så lugten kan forsvinde.

Familien får hjælp af venner og bekendte til at bære indbo ud fra huset med masker på. Foto: Privatfoto Vis mere Familien får hjælp af venner og bekendte til at bære indbo ud fra huset med masker på. Foto: Privatfoto

René, Britt og Jessica er derfor udhuset i disse dage, mens situationen i hjemmet bliver klaret. Den tragiske oplevelse har dog taget hårdt på familien:

»Vi er jo helt pressede. Det var en god kammerat, så dagene går med at få familien til at hænge sammen. Jeg har også været nødsaget til at melde mig syg på arbejdet,« fortæller René.

Der venter dog lysere tider for René og resten af familien. Et andet familiemedlem har startet en indsamling til familien, og forsikringsselskabet Codan har nu også valgt at hjælpe med at få gjort huset beboeligt igen.

Familien har endnu ikke fået at vide, hvad deres bekendte døde af.

Københavns Vestegns Politi har over for B.T. bekræftet, at de har været på familiens adresse natten mellem den 18. og 19. juli, men vil ikke komme sagen nærmere.