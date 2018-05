En jysk familie gjorde lørdag morgen noget af en opdagelse.

I løbet af natten havde en fremmed mand forvildet sig ind i familiens lejlighed, hvor han havde lagt sig til at sove på køkkengulvet - uden en trevl på kroppen. Så han lå splitternøgen, da familien stod op.

»Det var faktisk min søn, der så ham først. Han stod op ved syvtiden for at spille computer, og da han kom ud i køkkenet, lå manden der. Og hvad gør en niårig knægt så - han sætter sig da ind og spiller computer uden at informere os om noget som helst«, siger drengens mor til BT.

Hun ønsker at holde sig selv, familien og den nøgne mand helt anonyme, og BT udelader derfor deres navne og hjemby. Redaktionen er bekendt med kvindens navn og by.

»Jeg blev lidt nervøs, da jeg selv stod op, og fandt ham, for jeg vidste jo ikke, hvordan han ville reagere, når han vågnede. Men jeg kunne slet ikke vække ham, så jeg gav ham et lagen og en pude, og samlede hans tøj, som han havde smidt i opgangen på vej op til vores lejlighed«, siger hun.

Flov og forvirret

Da manden endelig vågnede ved 10-tiden foregik det hele meget udramatisk.

»Han var meget flov og forvirret, og spurgte bare, om han måtte få sit tøj, og hvordan han kunne komme ud. Jeg sagde, at jeg ikke vidste, om jeg havde fundet det hele, men han virkede meget tilfreds. Han kunne ikke rigtig redegøre for, hvad han havde lavet aftenen forinden, så han må have været meget forvirret«, siger kvinden, der tager oplevelsen i stiv arm.

»Det mest intimiderende for mig personligt er al den opmærksomhed, vi har fået på sociale medier. Jeg har selv lagt et opslag ud, som skulle få mine venner til at grine, men det er stukket helt af, så det er lidt overvældende«, lyder det fra kvinden, som nok lige skal tage en snak med sin søn om, hvordan man reagerer på udbudne gæster i hjemmet.