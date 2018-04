’Min kone blev i dag smidt ud af Disneys butik, fordi hun ammede.’

Sådan indleder Felipe Lira sit Facebook-opslag, hvor han raser mod Disneys butik på Strøget i København, fordi hans kone, Marcela Lira, ikke måtte befinde sig i forretningen, mens hun ammede deres lille søn.

Episoden fandt sted lørdag, da parret var ude for at købe legetøj.

’I dag shoppede jeg i Københavns Disney-butik med min kone og nyfødte søn. Vores søn vågnede efter lidt tid inde i butikken, og min kone gik ned bagerst i butikken for at amme ham,’ fortsætter Felipe Lira sit opslag.

’Efter få minutter kom en ansat, der så ud til at være en butiksleder, og sagde ’du kan ikke amme her. Enten skal du stoppe eller forlade butikken nu.'’

Disney-butikken centralt i København, hvor familien blev smidt ud Foto: Daniel Seistrup

Felipe Lira selv gik rundt i Disney-butikken og fandt det legetøj, som parret skulle købe, mens konen ammede. Men da hans kone kom hen til ham og sagde, de skulle forlade forretningen, satte han alle tingene tilbage på plads som en form for protest, fortæller han.

’Det er tilladt at amme i offentligheden i Danmark, men på samme tid er der ingen regler for, at butikker/cafeer ikke må smide mennesker ud, der gør det. Jeg er virkelig ked af, at et brand som Disney kan have sådan en uacceptabel adfærd over for en familie,’ slutter Felipe Lira sit opslag.

Han og hans kone er født i Brasilien men bosat i København.

På Facebook får familien meget opbakning efter deres oplevelse.

'Kan ikke tro det! Latterligt! Vil aldrig handle der igen,' skriver Vanessa Basegio.

'Det er skandaløst! Jeg er meget skuffet over Disney lige nu. Det er en skam,' skriver Marina Dutra Valadares.

'Det er latterligt! Hvordan kan DIsney forbyde amning? Og så tjener de penge på af sælge børne ting?' kommenterer Zarrina Mukhamedova.

Opslaget har ind til nu fået over 1.300 reaktioner, over 340 delinger og over 150 kommentarer.

BT har forholdt Disney-butikken kritikken, men lederen af butikken oplyser, at man ingen kommentar har til episoden.