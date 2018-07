Debatten om "fake news" har bidraget til, at færre danskere læser nyheder på sociale medier, mener forsker.

København. Færre og færre danskere læser nyheder på sociale medier.

Det viser den danske del af den internationale undersøgelse "Reuters Digital News Report" for 2018.

En del af forklaringen skal findes i debatten om "fake news", som har været skadelig for vores tillid til det, der møder os på Facebook, Twitter og andre sociale medier.

Det mener professor ved Roskilde Universitets Center for Nyhedsforskning Kim Schrøder, der har været med til at foretage undersøgelsen.

- Der har været så meget offentlig diskussion om "fake news". Det gør, at mange er blevet mere skeptiske overfor, hvad de møder på sociale medier. Dermed undgår de i højere grad end før at bruge sociale medier til nyheder, siger han.

Fra 2016 til 2018 er der sket et fald fra 56 procent til 46 procent i andelen af danskere, der kan svare ja til at have læst nyheder på sociale medier inden for den seneste uge.

"Fake news"-debatten er dog ikke den eneste årsag til den udvikling, mener Kim Schrøder.

- Den anden grund er, at Facebook har lavet nogle justeringer i udvælgelsen af nyheder. Den gør, at der kommer færre nyheder i vores "news feed", siger han.

- I stedet forsøger Facebook at promovere den samtale, der foregår mellem folk og deres netværk. Det giver ikke så meget plads til institutioner som for eksempel nyhedsmedierne.

En anden del af undersøgelsen har beskæftiget sig med, hvor vidende danskerne er om de nyheder, der møder dem på nettet.

Den viser, at kun en tredjedel af danskerne er klar over, at nyhedsudvalget i deres "news feed" foretages af computerstyrede algoritmer.

Og det kan være et problem, mener Kim Schrøder.

- Det står faktisk bedre til i Danmark end i mange andre lande. Men konsekvensen kunne være, at danskerne og andre, der ikke kender til det her, er mindre kritiske over for nyhederne på sociale medier, end de burde være, siger han.

Undersøgelsen er gennemført samtidigt i 37 lande.

Den danske stikprøve er gennemført via et online spørgeskema og er baseret på 2025 svar.

