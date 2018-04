Mange par bor sammen, får børn sammen og køber hus sammen. Men færre siger 'ja' til hinanden, og det kan have store konsekvenser.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik.



I gennemsnit er det 76,5% af landets forældrepar, der hopper i den hvide kjole, og det kan der altså være alvorlige økonomiske konsekvenser ved, forklarer Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea.

»Hvis man kun er samlevende, har du ingen arveret. Har I børn, vil det være børnene, der arver din partners formue. Du kan derfor heller ikke blive i huset, fordi der i princippet ikke er noget fælles bo.«

Det er altså særligt, hvis den tragiske situation hænder, at ens samlever dør, at man som tilbageværende forælder kan stå med et problem. I værste tilfælde kan man ende med at skulle flytte ud af huset, fordi man skal betale barnets arv.



Mange der bor sammen har misforstået reglerne Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea

Ann Lehmann Erichsen forklarer, at de fleste par og unge par måske ikke går og forbereder sig på, at den ene af dem skal herfra. Men skulle det ske, så sidder man altså i saksen, hvis man ikke er gift.



»Mange der bor sammen har misforstået reglerne, der er folk, der tror, at de arver hinanden, fordi de har boet sammen i to år, men den ret har de ikke, heller ikke selvom man har boet sammen i 30 år,« siger hun.

Problem hvis man slår op

Der kan også opstå et problem, når kærligheden dør ud og ugifte går fra hinanden.

For selvom man har levet et langt liv sammen og har delt alt uden at gå op i, hvem der på papiret ejer tingene, så rammer virkeligheden, når man ikke ønsker at være et par længere.

»Hvis nu der er en kvinde, der har mødt en dejlig mand, og de flytter sammen i mandens hus og lever deres liv der i flere år og så går fra hinanden, så har kvinden ingen ret til huset. Hun skal bare tage sine kufferter og flytte, det er der mange, der bliver overrasket over.«



Derfor kan det være vigtigt som ugifte at sikre hinanden ved blandt andet at skrive hinanden ind i et udvidet samlevertestamente og lave samejekontrakter.



Men Ann Lehmann Erichsen forklarer, at der er meget papirarbejde og gebyrer, man skal betale for at sikre sig som samlevere:

»Hvis man lever papirløst, skal man i princippet have lavet mange flere papirer på hinanden, end hvis man vælger at blive gift,« forklarer hun og fortsætter:

»En vielsesattest dækker en ind, med den er man sikret på flere forskellige måder, og den er gratis, det er de andre papirer ikke.«

»Bliv gift nu«

Ann Lehmann Erichsen forstår da godt, hvis man som par ikke ønsker at blive gift af principielle årsager, eller hvis man har haft dårlig erfaring med ægteskab.



Hun påpeger også, at nogle forældrepar gerne vil vente til, de har råd til den helt store bryllupsfest. Men samtidig understreger hun, at det vil være en god idé at blive gift og gemme den dyre fest til senere i livet.

»Min anbefaling er, at man går ned og bliver gift nu, det koster ikke noget, og det er en pakkeløsning, der hjælper langt hen ad vejen. Så kan man holde det hemmeligt, hvis man gerne vil gemme det store kirkebryllup til den dag, man har råd.«