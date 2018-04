En færge mellem Hou i Jylland og Sælvig på Samsø er fredag gået i stå på det åbne hav. Nu oplyser Rederiet Samsø, at færgen ikke kommer til at sejle igen før lørdag.

Færgen Prinsesse Isabella gik i stå fredag eftermiddag på grund af tekniske problemer. Derfor er der lige nu, nogle teknikere på vej til stedet.



«Der er noget elektronik på færgen, som går ned i motoren, det spiller ikke helt. De regnede med, at de selv kunne klare det på færgen, men det kunne de ikke, så nu har vi sendt teknikere ud i helikopter, som skal løse det,« siger Magnus Holm, trafikassistent i Samsø Rederi til BT.

Han forklarer samtidig, at færgen nu er kommet ind i havn i Hou efter at have ligget med anker ude i Kattegat i flere timer.



På Samsø Rederis Facebookside skriver de, at færgen formentlig ikke kommer til at sejle igen før klokken 05.45 lørdag:



'Vi har nu fået gang i Prinsesse Isabella, og hun er på ind mod Hou havn. Vi er dog nødt til at aflyse resten af i dag, fredag, så vi kan få tjekket færgen helt igennem i løbet af aftenen og natten. Vi er blandt andet ved at få fløjet en specialist ind med helikopter, så vi gør alt, hvad vi kan for at løse problemet.'



Magnus Holm siger, at færgen sejlede fra Sælvig mod Hou med omkring 60 passagerer ombord.

Passagererne er nu endelig kommet i land, men de biler, der har holdt og ventet på at komme ombord på færgen, må væbne sig med en stor portion tålmodighed, før de kan komme over på den anden side af Kattegat.



«Alle afgange i dag er blevet aflyst, så de folk, der er på Samsø, er sådan set strandet,« forklarer trafikassistenten.



Her kan du se strækningen, som færgen sejler:



Foto: Skærmbillede fra Google Maps Foto: Skærmbillede fra Google Maps





