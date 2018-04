Omfanget af Facebook-skandalen, hvor millioner af brugeres data er blevet misbrugt af en international analysevirksomhed, er langt større end først antaget. Også tusindvis af danske profiler kan være ramt af skandalen.

Da det midt i marts kom frem, at analyseselskabet Cambridge Analytica havde fået adgang til og misbrugt data fra 50 millioner amerikanske Facebook-profiler i forbindelse med den amerikanske valgkamp i 2016, gik der chokbølger gennem internettet.

Først var folk uforstående og målløse over, at Facebook kunne sløse med sikkerheden og ikke værne bedre om brugernes ‘digitale privatliv’. Senere blev reaktionen forvandlet til frygt og raseri, og i chokbølgernes efterdønninger rejste der sig en tung kritik af den sociale medie-gigant.

Administrerende direktør for Facebook, Mark Zuckerberg, befinder sig lige nu i virksomhedens største krise nogensinde. Foto: REUTERS/Stephen Lam/File Photo Foto: Stephen Lam

Torsdag blev kritikken så endnu skarpere, da Facebook efter en grundigere analyse af omfangets problem, selv måtte afsløre, at skandalen mindst er 50 % større end først antaget. Antallet af brugere, hvis data Cambridge Analytica har fået adgang til, er mindst 87 millioner.

Størstedelen af profilerne - 81,6 % - er amerikanske, imens de andre er spredt ud over hele verden. Over for TV 2 oplyser Facebook, at 41.820 danske Facebook-brugere kan være involveret i skandalen og have delt personlig data med Cambridge Analytica.

Helt konkret er der ifølge TV 2 kun tale om syv danske Facebook-brugere, men fordi Cambridge Analytica har haft adgang til en specifik app hos de syv brugere, har de også fået adgang til mange af de syv brugeres venner - i alt 41.820 personer. Det er endnu uvist, hvad Cambridge Analytica har gjort med dataen fra de danske brugere.

Sårbare og manipulerbare

Ifølge Pernille Tranberg, der er rådgiver i dataetik, er nyhederne omkring den manglende sikkerhed og især Facebooks massive lagring af brugernes personlige data et positivt element i et væld af negative historier. Som hun ser det, er folk endelig ved at få øjnene op for, hvilken magt Facebook besidder, og hvordan de udnytter den.

Tag bare Facebooks såkaldte 'privacy-setting', som skulle betyde privat-indstillinger. Den beskytter jo på ingen måder dine data Pernille Tranberg, rådgiver i dataetik

Hun mener, at Facebook - på den måde de gemmer vores data - er med til at gøre os alle sammen gennemsigtige, sårbare og manipulerbare. Såvel politisk som økonomisk.

»Tag bare Facebooks såkaldte 'privacy-setting', som skulle betyde privat-indstillinger. Den beskytter jo på ingen måder dine data. Facebook profilerer dig og sælger adgang til dig og alle dine detaljer. For dem er du bare en handelsvare,« siger Pernille Tranberg til BT.

Hun sammenligner den manglende sikkerhed og rådgivning om privatliv på nettet med det at være miljøaktivist for 40 år siden:

»Dengang var der ikke meget, man som individ kunne gøre. I dag findes der en lang række valg som at købe økologisk eller gå over til vindenergi. Der er med andre ord en masse rådgivning til de brugere, der ønsker at beskytte sig. Rådgivningen til at beskytte sit privatliv og sine data online er i dag møgbesværlig og uoverskuelig,« siger Pernille Tranberg.

Rasmus Fisker, der er strategisk direktør i Mediacom og ekspert i sociale medier, er enig.

»Digitalt bliver der holdt øje med os, og det regelsæt, der skal bekæmpe det, har vi ikke lige nu. Men det er også derfor, at Margrethe Vestager og EU nu laver en ny persondatalov, der kommer til at gælde for alle europæere,« siger han og understreger, at man med de nye regler, der træder i kraft i slutningen af maj, som forbruger til hver en tid kan bede virksomheder om at slette al data, de har om dig. Også Facebook.

Som følge af skandalen er Facebooks øverste direktør, Mark Zuckerberg, i næste uge blevet indkaldt til at svare på en række spørgsmål i den amerikanske kongres.