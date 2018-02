Var du vidne til episoden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Østjyllands Politi fik mandag morgen en anmeldelse om, at et ældre par dyrkede sex tæt ved en børneinstitution i Halse i Aarhus.

Klokken 09.00 ringede anmelderen til politiet for at gøre opmærksom på den noget særpræget agt ude i de kolde frostgrader i fuld offentlighed.

Politiet sendte efter anmeldelsen straks en patruljevogn af sted, men før betjentene var fremme, var elskoven allerede forbi, og parret var ikke til at finde.

»Vi skal opfordre det ældre par og andre til at udøve den slags forplantningsforsøg i det private, hvor det ikke støder andre personer. Hvis man vil gøre den slags i det fri, skal de ske på et privat sted, eller et sted hvor der ikke kommer folk forbi,« siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, ifølge Stiften.dk.

Samtidig gør han opmærksom på, at man med sex i fuld offentlighed kan risikere en sigtelse for blufærdighedskrænkelse, hvis politiet tager én i akten.

Stedet, som det ældre par havde sex ved, ligger tæt på børneinstitutionen Klokkervej.

Ifølge anmelderen er det ikke første gang, at det ældre par dyrker sex netop her.