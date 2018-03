Sidste år skulle 70-årige Erik Pedersen fra Haarby på Vestfyn have sit kørekort fornyet, men her fik han noget af et chok, da han uden videre fik kortet fornyet i 15 år til han er 85 år gammel.

Det skriver Fyens.dk.

I sommeren 2017 afskaffede et flertal i Folketinget aldersgrænsen for kørekort og tjek, og i stedet kan billister, der er 75 år og opefter, blot møde op på Borgerservice og få kortet fornyet i 15 år. Ligesom Erik Pedersen altså også kunne som 70-årig.

Det undrer dog fynboen, at han ikke som minimum skal forbi et lægetjek en gang i mellem, for som han selv påpeger, kan ingen vide, hvordan han har det om fem år. Erik Pedersen mener desuden heller ikke, at han - eller andre danskere for den sags skyld - nødvendigvis er i stand til at vurdere egne køreevner.

»Hånden på hjertet: Det får du aldrig mig eller andre til. Jeg vil tro, at langt de fleste danskere siger: Jeg kørte godt i dag - jeg kører sgu også godt i morgen. Man siger, at lægen skal holde øje med os, når vi kommer derop, men hvor tit er det, at vi kommer til lægen? Jeg håber, jeg er klog nok til at lade være med at køre bil, men jeg vil ikke love nogen andre mennesker det, for kørekortet er vigtigt for os,« siger Erik Pedersen til Fyens.dk.

Han kalder det decideret »vanvittigt«, at man forlænger kørekortet for ældre i så mange år uden et obligatorisk lægetjek. For transportminister Ole Birk Olesen (LA) var argumenterne for at ophæve aldersgrænsen blandt andet, at det var aldersdiskriminerende og nedværdigende - og derudover mente han heller ikke, at ældre udgjorde en risiko i trafikken.

Lægeforeningen er dog ikke helt enig i det synspunkt, og i 2017 anførte formand for attestudvalget i Lægeforeningen, Tue Flindt Müller, at man i Tyskland hverken har lægetjek eller aldersgrænse, og her er bilister over 75 år oftere involveret i ulykker.

»Vi kan frygte, at flere ældre fremover vil blive involveret i trafikulykker, fordi de overser noget, eller fordi de er for demente,« sagde Tue Flindt Müller i 2017 til Ritzau og tilføjede, at man med de nye regler placerer et stort ansvar på familien.

Ifølge Anu Siren, der er seniorforsker hos Vive - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd - kan ældre dog godt selv vurdere situationen. Hun erkender dog, at der er en lille gruppe, der behøver hjælp udefra.

»Demens er en problemstilling, som er meget relevant. Det kan være en del af sygdomsbilledet, at man mister sygdomserkendelsen, og det er problematisk. Men vi ved, at størstedelen stopper spontant, når de får kognitive svækkelser eller demenssygdom. Der er dog en lille gruppe, som har svært ved at lægge nøglerne. De skal have hjælp fra andre - enten fra sundhedspersonalet eller familiemedlemmer eller begge dele. Men det er ikke et trafiksikkerhedsmæssigt problem,« siger forskeren til Fyens.dk.