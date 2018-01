Statistisk set kommer alle danske lokomotivførere til at opleve det mindst en gang i deres arbejdsliv: At køre en person ned som dør efter påkørslen. Nu vil den erfarne lokomotivfører Mikael Hove Jensen være med til at ændre danskernes adfærd ved skinnerne, så de mange dødsfald kan undgås.

Mikael Hove Jensen, der er gruppeleder for DSB's lokomotivførere i Struer, kender kun alt for godt den frygtelige følelse, det er ikke at kunne gøre noget som helst for at undgå en personpåkørsel med tragiske konsekvenser.

»Det gør ondt helt ind i sjælen at være den, der har været grund til, at nogen kommer herfra. Hvad end, det er nogen, der vil det eller ej,« siger Mikael Hove Jensen, som selv har kørt et tog, der dræbte en person, til TV 2.

Dødsulykkerne på skinnerne er desværre hyppige i Danmark. Omkring en gang om måneden bliver en person dræbt af i togulykker, og det vil Mikael Hove Jensen nu gøre noget ved. For de mange tragiske ulykker kan let undgås, mener han.

Derfor er den erfarne lokofører begyndt at holde foredrag rundt om i landet, hvor han appellerer til, at vi danskere ændre vores adfærd og ikke går over skinnerne, når vi ikke må. Senest har han besøgt Staby Efterskole i Vestjylland for at sætte fokus på problemet.

Den seneste dødsulykke på skinnerne er blot en uge gammel. Her mistede en 45-årig mand fra Holstebro livet. Et kig i arkivet på bt.dk viser da også, at dødsulykkerne desværre er hyppigt forekommende. Alene i december blev to personer dræbt med få dages mellemrum, hvilket du kan læse om her og her.

Også DSB har fokus på problemet. Til foråret indleder de en ny kampagne, hvor de opfordrer danskerne til ikke at krydse skinnerne ulovligt.