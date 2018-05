»Han er ikke den skarpeste kniv i skuffen, det må man da nok indrømme«.

Sådan beskriver 27-årige Camilla selv sin hund Ludvig, der de seneste dage har underholdt tusinder af danskere på Instagram med sit lidt sølle forsøg på at få en slurk vand.

Den herlige mops, som er fem år gammel, havde ifølge Camilla allerede forsøgt at drikke 'skyggevand' i et halvt minuts tid, da hun besluttede sig for at hive telefonen op og forevige det håbløse foretagende.

»Det endte faktisk med, at han fandt ud af det - sådan da. Han slikkede lidt på vandkanden, og stillede sig tilfreds med det«, siger Camilla til BT og metroxpress.

Hun lagde videoen på Instagram, og derefter sendte hendes svigerinde den videre til Anders Hemmingsen, og på hans profil er den blevet set mere end en kvart million gange.

Dumme mops. (@camilla_andersen91) Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 14. Maj, 2018 kl. 10.37 PDT

Selv om Ludvig ikke vinder nogen hæderspriser for sit intellekt, så er han et kært medlem af familien, og er meget god til Camillas børn.

»Der er intet ondt i mopser, og hos os er vi faktisk mere bekymrede for, om børnene er for hårde ved ham«, siger hun.

