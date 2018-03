Tusindvis af danskere har søvnapnø. De ved det bare ikke selv. Det er ikke bare irriterende for dem, der sover ved siden af dem. Deres snorken, gisp og pauser i vejrtrækningen risikerer også at gøre dem syge.

Er du træt hele tiden, selv om du går i seng i ordentlig tid og får de anbefalede syv til otte timers søvn hver nat? Har du svært ved at holde dig vågen på jobbet eller - endnu værre - bag rattet? Og farer du alt for hurtigt op og skælder ud, hvis ungerne strides, eller hunden tigger?

Måske skulle du så overveje en tur til lægen for at få tjekket, om du er en af de mange danskere, der lider af søvnapnø. Det er en lidelse, hvor du - hvis du er ramt - stopper med at trække vejret, mens du sover.

En ny undersøgelse fra Dansk Søvnapnø Forening og Philips viser nemlig, at hele 200.000 danskere har søvnapnø uden at vide det. Det fremgår af en pressemeddelelse fra foreningen.

Undersøgelsen omfatter over 5.000 personer i både Danmark og Sverige, som enten har søvnapnø, søvngener eller har en partner, som har. Over 2500 danskere har deltaget.

Og det er ikke almindelig forkølet snorken, vi taler om. Har du søvnapnø, snorker du ikke bare højlydt. Du stopper også helt med at trække vejret med jævne mellemrum, gisper og hiver efter vejret.

Konsekvenserne er ikke bare dårlig nattesøvn for ægtefællen. Også den apnø-ramte sover så dårligt, at de aldrig er udhvilede. De er tit meget trætte på jobbet, bliver hurtigt irriterede og i dårligt humør, har svært ved at koncentrere sig og huske. Hver fjerde blev endda deprimeret. Dertil kommer en øget risiko for sygdomme.

»I virkeligheden står det nok endnu værre til med konsekvenserne, fordi undersøgelser som denne typisk omfatter de patienter, der har det bedst. Og konsekvenserne ved søvnapnø skal man ikke tage for let på. Ved ubehandlet søvn-apnø får man ikke ilt nok rundt i kroppen om natten, hvilket blandt andet kan medføre forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdom.«

Det siger overlæge ved Dansk Center for Søvnmedicin på Rigshospitalet-Glostrup, Philip Tønnesen, som er den førende ekspert på området i Danmark, i pressemeddelelsen fra foreningen.

En iltmaske kan være en effektiv behandling mod søvnapnø. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup En iltmaske kan være en effektiv behandling mod søvnapnø. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup

I Dansk Søvnapnø Forening er man bekymrede for, at så mange går rundt med lidelsen uden at vide det. Formanden efterlyser en større indsats for at finde de patienter, der ikke selv er klar over, at de har problemet.

»Når man tænker på konsekvenserne af søvnapnø, er det dybt bekymrende, at så mange danskere går rundt med søvnapnø uden at vide det. Konsekvenserne kan jo være alvorlige følgesygdomme som blodprop og hjerne-blødning samt andre hjerte-karlidelser, diabetes og KOL. Dertil kommer betydelig nedsat livskvalitet og risiko for trafik- og arbejdsulykker, som kan koste samfundet mange penge,« siger formand Ellinor Wolff.

Heldigvis er behandlingen både enkel og effektiv. De fleste får en maske og maskine, der giver dem luft, mens de sover. Ifølge undersøgelsen hjælper det langt de fleste til en bedre nattesøvn og mindre træthed.