Pølsemanden Tung Nguyen har haft sin pølsevogn på Torvet i Horsens i 14 år. Men om få måneder bliver den fjernet. Hvorfor? Den er for grim, siger kommunen. I stedet skal der opføres et springvand på pølsebiksens placering.

Horsens Kommune har givet Tung Nguyen mulighed for at leje en madbod beliggende kun 15 meter fra sin gamle pølsebiks på Torvet. Og den kommer til at være arkitekttegnet.

Det skriver TV Syd.

Men det er pølsemanden umiddelbart rimelig ligeglad med.

»Hvad skal jeg med en arkitekttegnet madbod? En pølsevogn er vel en pølsevogn?,« siger han til lokalmediet.

Pølsevognen skal fjernes om få måneder i forbindelse med en byfornyelse af Horsens. Foto: Google Maps Pølsevognen skal fjernes om få måneder i forbindelse med en byfornyelse af Horsens. Foto: Google Maps

Men hvordan kan kommunen dog tillade sig at smide ham væk fra pladsen og fjerne pølsebiksen? Problemet består i, at Tung Nguyen ejer pølsevognen, men den befinder sig på kommunens grund, som han har lejet sig ind på.

Lejekontrakten udløb sidste år, hvorfor kommunen er i sin gode ret at fjerne den i forbindelse med en planlagt byfornyelse for et tocifret millionbeløb.

Tung Nguyen ærgrer sig over beslutningen, og han har fået meget lidt at vide om, hvad der kommer til at ske med madboden. Han frygter, at han kommer til at blive værre stillet end i dag. Han har endnu heller ikke fået noget at vide om, hvor meget det kommer til at koste at leje madboden.

Ifølge Teknik og Miljø i Horsens Kommune skyldes det, at man vil skabe et miljø, 'der tiltrækker flere mennesker til'.

Forhåbentlig kan forskønnelsen af byen højne omsætningen. Det er i hvert fald målet, fortæller direktør for Teknik og Miljø Jens Heslop. Han åbner dog op for pølsemændenes ideer, der kan gøre madboderne attraktive for dem at leje.