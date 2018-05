For at kunne konkurrere bedre med udlandet vil Grønland prioritere engelsk over dansk i skolerne.

København. Engelsk skal afløse dansk som første fremmedsprog i Grønland.

Det er en af ambitionerne i en arbejdsaftale for den nye grønlandske koalitionsregering, der består af partierne Nunatta Qitornai, Siumut, Atassut og Partii Naleraq.

- Det grønlandske sprog er vort officielle sprog. Der skal arbejdes hen imod, at det engelske sprog bliver vort første fremmedsprog, står der blandt andet i partiernes arbejdsprogram.

Koalitionsaftalen er underskrevet af alle fire partier.

/ritzau/