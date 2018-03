For blot tre år siden var hun blandt de rigeste iværksættere i verden. Nu har hun netop brugt et millionbeløb på at betale sig ud af en bedragerisag.

Der er tale om den 34-årige amerikanske kvinde Elizabeth Holmes. Hun var engang god for 27,7 milliarder kroner. De penge havde hun tjent på en såkaldt blodpen, der med en hurtig blodprøve på kun en dråbe kunne afsløre en række sygdomme i kroppen.

Det skriver Finans.

Da de amerikanske myndigheder gik i dybden med blodpennens videnskabelige grundlag, kunne de konkludere, at pennen ikke kunne spotte mange af de påståede sygdomme, og at teknologien i pennen var taget fra andre virksomheder.

Det betød, at myndighederne hev Elizabeth Holmes i retten. Her endte den 34-årige iværksætter med at indgå et forlig, hvor hun skal betale omkring tre millioner kroner, og hvor hun også skal fragive hele kontrollen med sit selskab, Theranos Inc.

Afgørelsen lød på, at hun og de øvrige folk bag Theranos Inc. har rejst 4,2 milliarder kroner gennem bedrageri, hvor de overdrev eller udsendte falske oplysninger om teknologi, forretning og finansielle muligheder.

Ud over den økonomiske straf, så må Elizabeth Holmes ikke indtage en lederstilling i et børsnoteret selskab i de næste ti år.

»Investorer har ret til intet mindre end den fulde sandhed og ærlighed fra virksomheder og deres øverste ledelse,« udtaler Steven Peikin, en af cheferne hos de amerikanske børsmyndigheder.

Elizabeth Holmes' tidligere topchefkollega, Ramesh "Sunny" Balwani, har ikke indgået forlig, så hans sag kommer for domstolene.