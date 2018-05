Klimarådet foreslår en afgift på biomasse, der ikke er klimavenlig. Energiminister siger nej tak.

København K. Regeringen vil ikke indføre afgifter på biomasse, der ikke er klimavenligt, som Klimarådet ellers foreslår i sin årlige rapport.

Det siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

- I regeringen ønsker vi i stedet en effektiv certificering af biomassen, så vi sikrer, at den biomasse, der anvendes i Danmark, er miljømæssigt bæredygtig, siger han.

Det er ifølge ministeren oplagt med fælles europæiske spilleregler for energiformen.

- Det her bør være et område, hvor der er fælles europæiske regler - også for at sikre, at ordningen er så effektiv som overhovedet muligt.

- Indtil da synes vi, at det er fornuftigt, at brancheorganisationerne har lavet deres egen certificering, siger Lilleholt.

Hovedparten af Danmarks andel af vedvarende energi kommer fra afbrænding af biomasse som træpiller og halm, viser tal fra Klimarådet.

Den er dog ikke altid klimavenlig - for eksempel er 43 procent af den træflis og de træpiller, der fyres med i Danmark, sejlet hertil fra baltiske skove.

Det er på den baggrund, at Klimarådet, der skal rådgive regeringen om vejen mod et samfund uden CO2-udledning i 2050, foreslår en afgift på den biomasse, som ikke er klimavenlig.

Det vil Lilleholt dog ikke være med til.

- Regeringen har ikke planer om nye afgifter. Regeringens energiudspil har den effekt, at der vil blive satset mere på for eksempel varmepumper på de decentrale varmeværker.

- Vi går efter andre tiltag, hvor vi letter afgiften. Det synes vi, er en langt bedre vej at gå end at indføre nye afgifter, siger han.

