To uger med forårssol og tocifrede temperaturer: Månedsprognosen fra DMI er godt nyt til vintertrætte danskere.

Var du også grædefærdig tirsdag morgen, da du stod op til endnu en forårsdag med snevejr?

Fortvivl ikke. Nu er der nemlig endelig godt nyt fra Danmarks Meteorologiske Institut, som i sin prognose for april måned kommer med den længe ventede melding: Foråret er på vej!

Et klassisk #forårstegn for os på DMI. Mågerne stamper orm på græsplænen i gården. Det må jo som minimum betyde, at frosten er gået af jorden pic.twitter.com/YttPhi9gzw — DMI (@dmidk) April 3, 2018

Flere var nok begyndt at tvivle på, om vejrguderne overhovedet ville besinde sig i år og rent faktisk levere vejr, der svarer til årstiden. Men før du foreslår Kirkeministeriet, at julen flyttes til marts eller april i håb for at højne chancerne for hvid jul, så læs lige månedsprognosen fra DMI. Her lover energimeteorolog Lisette Grenbom nemlig, at der er godt nyt i slutningen af denne uge. Vi skal bare lige gennem nogle dage med sne, slud og regn først.

»Et stort højtryk etablerer sig over Skandinavien, og det blokerer, så lavtryk og fronter ikke længere får lov at bevæge sig ind over Danmark. Vi får vinden ind fra øst med tørt vejr og en del solskin til hele næste uge og videre ind i uge 16,« siger hun.

Selv om vandet omkring Danmark stadig er koldt, og kølig luft fra øst gør det svært for termometeret at imponere for alvor, så vil det føles meget forårsagtigt, lover hun.

»Solen har fået magt, og det kan give os temperaturer over de 12 grader, som er normalen i dagtimerne for årstiden,« siger Lisette Grenbom.

Det lyder næsten for godt til at være sandt eller som en forsinket aprilsnar, men den skulle være god nok:

Hele to uger med dejligt forårsvejr kan vi altså se frem til. Eneste men i den ligning er ifølge DMI, at nætterne stadig vil være kolde og med minus-temperaturer.

Og så er der - naturligvis når vi taler om vejret i Danmark - også en smule malurt i bærgeret: Når de to uger er ovre, dukker der igen ord som 'ustadig', 'lavtryk' og 'fronter' op i prognoserne. Men den tid, den sorg. DMI noterer sig da også, at der heldigvis er mange soltimer til, at vi eventuelt ender der.