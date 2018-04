Et af verdens største vandlande er endelig på vej i Høje Taastrup efter at være blevet udskudt to gange.

Det skriver Roskilde Dagblad.

Verdens femte største vandland er endelig blevet godkendt hos plan- og miljøudvalget i Høje Taastrup.

Nu mangler økonomiudvalgets- og byrådets endelige godkendelse kun d. 24. april. Og derefter kan arbejdet og drømmen om at bygge 'Nordic Water Universe' endelig begynde.

Vandlandet med dertilhørende ferieboliger, konferencecenter, butikker og aktiviteter, er allerede blevet udsat to gange, men Høje Taastrups borgmester, Michael Ziegler, forsikrer, at der endelig er fremgang.

»Planlægning af sådan et stort projekt tager bare lang tid, og uden en lokalplan kan man ikke gå i gang. Men jeg har fortsat en stærk tro på, at når først vi har fået lokalplanen på plads, så kommer maskinerne også i jorden inden årets udgang,« siger Michael Ziegler til Dagbladet Roskilde.

2,2 milliarder kroner er blevet afsat til byggeriets første fase af i alt fem faser. Det forventes, at hele byggeriet først vil være færdigt efter flere år.

Men når alle fem faser er ovre, står et byggeri klart, der vil være en samlet ferie- og forlystelsesby på intet mindre end 360.000 kvadratmeter.

Nogle har allerede nu udtrykt bekymring for den stigende trafik, der forventes i området. Men den socialdemokratiske formand for plan- og miljøudvalget, Peter Faarbæk, mener ikke, det er noget at bekymre sig over. Og da udviklingen af området vil ske over en lang årrække, vil der derfor være mulighed for at afbøde nogle af problemerne, der skulle opstå undervejs, lyder det.

Flere har også udtrykt bekymring for manglende parkeringspladser i området. I første omgang blev der krævet én parkeringsplads per feriebolig og et parkeringshus med 600 parkeringspladser, men der bliver nu tilføjet et krav om endnu et parkeringhus med yderligere 300 parkeringspladser.

Plan- og miljøudvalget har derudover også udtrykt bekymring for, at detailhandlen kan ødelægget det nuværende butiksliv i City 2 og hele Høje Taastrup Centrum.

Se plantegningerne over vandlandet nedenfor.

Pressefoto Pressefoto

Pressefoto Pressefoto

Pressefoto Pressefoto