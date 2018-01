Værtshuset Hjørnet har i 112 år skænket fadøl for tørstige aabenraaere. Men om to måneder kan det være slut.

Det skriver JyskeVestkysten.

Den nuværende forpagter af Hjørnet, Topper Tækker Thomsen, har valgt at bruge energien på sine tre frisørsaloner i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg og leder med lys og lygte efter en ny forpagter til værtshuset, som ligger på Nørreport i Aabenraa.

»Hvis vi ikke finder en ny ejer, så lukker vi den 4. marts. Det ville være ærgerligt,« siger Topper Tækker Thomsen, som har forpagtet Hjørnet i lidt over to år, til Jydske Vestkysten.

Han begrunder sin afsked som forpagter med, at det simpelthen er for tidskrævende for ham at drive et værtshus, når han også har de tre frisørsaloner at tænke på. Især fordi det ifølge Topper Tækker Thomsen er svært at finde personale til at hjælpe ham med driften af Hjørnet.

Værtshuset er et af Aabenraas ældste værtshuse. Det blev åbnet i 1906 og har siden 1971 haft sit nuværende navn.