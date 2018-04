Den tidligere direktør i ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls og aktiestrateg Domenick Beskos fra investeringsfonden Momentum Markets er gået personlig konkurs.

Det skriver Børsen.

Ifølge mediet tog Sø- og Handelsretten Domenick Beskos, der betragtes som en af landets mest berømte aktiestrateger, under konkursbehandling den 5. marts i år. En redegørelse, som Børsen har fået indsigt i, viser desuden, at der er anmeldt krav for over 25 millioner kroner mod Domenick Beskos.

De 19 millioner kroner bliver ifølge Børsen krævet af en bank, der i september sidste år stævnede den tidligere ishockey-direktør.

Den personlige konkurs kommer bare ganske få måneder efter, at Domenick Beskos blev politianmeldt af Finanstilsynet for at have udøvet ulovlig porteføljepleje. Ifølge Domenick Beskos var der imidlertid tale om en en 'beklagelig vennetjenneste.'

»Jeg har uden for min profession hjulpet en god ven med at overvåge hans investeringer på et tidspunkt, hvor han havde fået et nervesammenbrud, og hans far var blevet indlagt med Alzheimers, og han ikke selv var i stand til at følge det. Jeg gjorde det som en vennetjeneste og uden aftale om vederlag,« lød det i et skriftligt svar til Berlingske Business i den forbindelse.

Derudover blev Domenick Beskos bortvist som direktør fra investeringsfonden Momentum Markets Globale Aktier (MMGA) i februar sidste år, efter at bestyrelsen ifølge Berlingske Business opdagede for mange uoverensstemmelser i årsregskabet.

En skæbne han desuden også måtte lide tilbage i 2009, da han var direktør i ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls. Det fik hovedpersonen til at true med en retssag og et krav på 574.000 kroner. De to parter endte imidlertid med at indgå et forlig.