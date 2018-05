SF vil kalde minister i samråd på baggrund af Børnerådets undersøgelse om pressede børn i ottende klasse.

København. En femtedel af eleverne i ottende klasse føler sig ofte eller hele tiden presset. Sådan lyder konklusionen i en trivselsundersøgelse, som Børnerådet har foretaget med svar fra 2600 elever i ottende klasse i hele landet.

Det skriver Politiken.

Det er primært pigerne, der ikke trives i skolen. Hver tredje pige i ottende klasse oplever ofte eller hele tiden et pres, mens det er tilfældet for hver tiende dreng.

- Vi synes, det er alarmerende, at så mange unge mennesker føler sådan et pres, at det ligefrem går ud over deres trivsel og livskvalitet.

- Hvis man ikke får stoppet den nedadgående kurve, så oplever vi, at børnene får nogle symptomer, som måske kan følge dem resten af livet, siger Børnerådets formand, Per Larsen, til Ritzau.

Børnene giver tydeligt udtryk for, at det pres, de føler, er forbundet med deres præstationer i skolen, herunder karakterer og adgangskrav.

Per Larsen mener, at man skal ændre hele retorikken i folkeskolen. Han opfordrer regeringen til at gribe ind over for den præstationskultur, der har udviklet sig i skolen og i stedet se mere på børnenes trivsel.

Børnerådets undersøgelse gør indtryk på undervisningsminister Merete Riisager (LA). Den får hende dog ikke til at tænke anderledes om den måde, grundskolen fungerer på i dag.

- Det er ikke blevet fagligt sværere eller hårdere at gå i skole, og det at gå til en prøve og få karakterer er jo en helt almindelig og integreret del af skolen og har været det i 200 år, siger hun til Politiken.

Socialistisk Folkeparti vil kalde undervisningsministeren i samråd på baggrund af undersøgelsen.

- Det er frygteligt, at så mange unge mennesker i det her land ikke har det godt og mistrives. Vi er nødt til at reagere på det her fra politisk side.

- Jeg synes ikke, ministeren kommer med nogle svar på det her. Hun anerkender nærmest ikke, at det er et problem. Vi håber, vi kan presse hende til selv at komme med forslag til, hvordan flere unge kan få det godt, siger børneordfører i SF Jacob Mark til Ritzau.

/ritzau/