OPDATERING: Politi og beredskab er nu færdige med at arbejde på stedet, og faren er nu drevet over, oplyser Beredskab Øst på Twitter.

Vi er færdige på #Kystvejen. Gassen er blevet lukket og vi er på vej retur til stationerne #berosdk https://t.co/GTdVIAuT8O — Beredskab Øst (@BeredskabOest) 28. maj 2018

En gasudledning er revet over – og det skaber nu eksplosionsfare ved tankstation.

Nordsjællands Politi og Beredskabs Øst er lige nu talstærkt til stede i Charlottenlund. Her er en gasledning revet over under et gravearbejde.

»Der er politi og brandvæsen ude ved gasledningen, som sørger for, at folk kommer væk på en passende sikkerhedsafstand. Vi har endnu ikke nogen tidshorisont for, hvor lang tid arbejdet tager derude, men der er stadig eksplosions- og brandfare, så det bliver taget meget seriøst,« siger vagthavende hos Nordsjællands Politi Søren Bjørnestad.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.39. Den overrevne gasledning er på Kystvej 26 ved Skovshoved Havn. Brandvæsnet forsøger lige nu at 'klemme' gasledningen og stoppe gassen.

#Kystvejen ved #SkovshovedHavn. På vej med flere brandkøretøjer til melding om overgravet gasledning. Forvent afspærringer. Opdateres... #berosdk — Beredskab Øst (@BeredskabOest) 28. maj 2018

Opdatering #Kystvejen #SkovshovedHavn. Vi sikre mod antændelse ved gasudslip. Vejen er spærret. Find andre veje #berosdk pic.twitter.com/Mbn9tSBTAg — Beredskab Øst (@BeredskabOest) 28. maj 2018

Opdateres...