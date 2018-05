En gasudledning er revet over – og det skaber nu eksplosionsfare ved tankstation.

Nordsjællands Politi og Beredskabs Øst er lige nu talstærkt til stede i Charlottenlund. Her er en gasledning revet over under et gravearbejde.

»Vi tager det meget alvorligt. Det kan gå helt galt, hvis først der sker en eksplosion,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad, til eb.dk

#Kystvejen ved #SkovshovedHavn. På vej med flere brandkøretøjer til melding om overgravet gasledning. Forvent afspærringer. Opdateres... #berosdk — Beredskab Øst (@BeredskabOest) 28. maj 2018

Opdateres...