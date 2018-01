Advokater, bygningskonsulenter og Forbrugerrådet Tænk mener, at der bliver manipuleret med tilstandsrapporter.

København. Der bliver fiflet med tilstandsrapporter for at spare forsikringsselskaber for at udbetale ejerskifteforsikringer. Det mener en række organisationer ifølge Politiken.

Bag advarslen står Danske Boligadvokater, Danske Bygningskonsulenter og Forbrugerrådet Tænk.

- Vi oplever, at der bliver skrevet flere og mere omfattende forbehold ind i tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer.

- Vi har svært ved at tolke det på anden måde, end at forsikringsselskaberne dermed forsøger at begrænse risikoen for, at deres egne ejerskifteforsikringer bliver aktiveret, siger Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske Boligadvokater, til Politiken.

Tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer er tæt ved at være obligatoriske for boligsælgere og købere.

Skal man sælge et hus, vil man normalt få udarbejdet en tilstandsrapport. Det er en rapport over husets tilstand, som køber kan forholde sig til.

Man vil normalt også tegne en ejerskifteforsikring, der dækker eventuelle fejl og skader, som køber finder efter overtagelsen.

Ejerskifteforsikringen dækker dog kun ting, der ikke allerede står skrevet i tilstandsrapporten.

De tre organisationer advarer om, at sælger i 70 procent af alle handler lader ejendomsmægleren stå for at skaffe tilstandsrapporten, som mægler kontraherer via forsikringsselskabet.

Det har ifølge organisationerne ført til, at de byggesagkyndige, som selskaberne bruger, i højere og højere grad bruger brede og upræcise formuleringer, så forsikringsselskaberne ikke kommer til at udbetale ejerskifteforsikring.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension afviser blankt påstanden over for Politiken.

- Forsikringsselskaber og byggesagkyndige har i mange år måttet lægge ører til mistanker om manglende uvildighed og farvede tilstandsrapporter.

- Men så længe der ikke er dokumentation for, at reglerne ikke virker, er der ikke grund til at lave noget om, siger vicedirektør Hans Reymann-Carlsen til Politiken.

