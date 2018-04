Lærerne kan godt være glade for den aftale, som de har fået. Det vurderer Jørgen Steen Madsen, professor emeritus ved Københavns Universitet med ekspertise i den danske model og danske arbejdsmarked.

»Lærerne fik den bedst mulige aftale ud af det. Jeg tror, at når de får tænkt sig om, så vil de skuffede lærere indse, at denne aftale er bedre end at gå i konflikt,« siger han.

Mange danske lærere er blevet dybt skuffede, efter at forliget for de kommunalt ansatte ikke omfattede en ny aftale for lærernes arbejdstid. Netop dette har ellers været en af de ting, som lærerne har haft højest på ønskesedlen.

I øjeblikket er lærerne underlagt den såkaldte lov 409, som betyder at lærernes arbejdstid fastsættes ud fra en årsnorm. Det vil sige, at den lokale skoleledelse frit kan bestemme hvornår og hvordan lærerne skal arbejde, så længe de opfylder årsnormen. Lærerne er således ikke garanteret fast arbejdstid eller 37 timers arbejdsuge.

Læs også: Dansk familie overrasket: Deler kæmpe lottogevinst

Lærerne fik - ligesom alle andre på det kommunale område - en lønramme på 8,1 procent, samt aftale om betalt spisepause. Og selvom de ikke lige nu har en ny aftale om deres arbejdstid, så har forhandlingsparterne forpligtiget sig til at finde en ny aftale inden 2021, hvor næste overenskomstforhandlinger finder sted.

»Hvis det var endt i konflikt, så havde lærerne ikke fået noget som helst,« vurderer Jørgen Steen Madsen og fortsætter:

»Det er altid svært at spå, men jeg tror at man kan finde et kompromis om arbejdstiden, når man er ude af forhandlingerne. Så kan det nemmere falde på plads,« siger han.