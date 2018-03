I videoen herover kan du se historien om Jensens Bøfhus.

Det er svært at blive fin, hvis man er kendt for et koncept, der giver kunderne mest mulig kød for pengene.

Sådan kort og præcis lyder analysen af den aktuelle krise hos Jensens Bøfhus fra en branding-ekspert.

Den før så mægtige restaurant-gigant er nemlig i problemer.

Konkurrencen om de danske børnefamilier er blevet hårdere. De traditionelle kunder svigter, og de seneste år har budt på det ene blødende regnskab efter det andet.

Lørdag kunne fyens.dk så fortælle, at kæden har måtte skippe sit nye menukort, fordi kunderne ikke kan lide de nye moderne retter, som kæden ellers håbede, kunne blive en del af dens redning.

Men de nye kunder, som Jensens håbede at tiltrække, blev væk, og de trofaste gæster kunne ikke lide det nye menukort. Groft sagt ville de hellere have rejecocktail end salat med gedeost.

»Det gik overhovedet ikke. Vi fik ikke nogen nye gæster ind, og de gamle gæster blev væk,« indrømmede regionschef i Jensens Bøfhus, Morten Steenberg, over for Fyens Stiftstidende og forklarede, at kædens faste kunder forbinder bøf-kæden med en bestemt type mad.

Derfor er traditionelle retter som rejecocktailen og de råstegte kartofler tilbage på menukortet, og gedeosten og den lufttørrede skinke er røget ud.

Arkivfoto. Foto: Andreas Beck Arkivfoto. Foto: Andreas Beck

Og det gør kæden klogt i, mener brandingekspert Frederik Preisler, som er partner og kreativ direktør i reklamebureauet Mensch.

»Det her beviser, at man ikke selv ejer sit brand. Omverdenen har en opfattelse, som det er svært at ændre fra den ene dag til den anden. Specielt, hvis man er lidt i modvind,« siger han og tilføjer:

»Det er svært at få gastronomisk troværdighed, hvis man er kendt for 'meget kød for pengene.'«

Og det er folkene bag den folkekære restaurantkæde tilsyneladende enige i. De har måtte erkende, at der er et segment, som de simpelthen bare ikke kan nå.

Regionschefen i Jensens Bøfhus erkender i hvert fald, at den nye kundegruppe, som kæden forsøgte at tiltrække, 'aldrig vil sætte deres ben hos os uanset, hvad vi serverer.'

Nu er de gamle retter tilbage på menukortet efter, at kæden har lavet en stor undersøgelse blandt kunderne om, hvad de kan lide.

Et andet middel mod de røde tal er lukning af restauranter. I slutningen af 2017 og i begyndelsen af 2018 har et stort antal Jensens Bøfhuse drejet nøglen om.

For et år siden eksisterede 42 spisesteder med Jensens Bøfhus' logo. Senere i år kommer tallet ned på 29, skriver Fyens Stiftsidende.

Årsregnskabet for 2016 var mildest talt ikke noget at juble over. 31 millioner kroner før skat lød underskuddet på, og den kendte bøf-restaurant har tabt 117 millioner kroner de seneste tre år. Derudover har Jensens Bøfhus gæld til SEB Bank på 160 millioner kroner, og i det seneste regnskab var egenkapitalen på blot en million kroner.

Jensens Bøfhus har allerede antydet, at regnskabet for 2017 også kommer ud med et stort underskud, men det er endnu ikke offentliggjort, hvor stort det bliver.