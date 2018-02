Vi foretrækker at handle i fysiske butikker, og det vil redde handelsbyer fra at uddø, forudser ekspert.

Aarhus. Vi kommer til at se en modreaktion til den stigende handel på internettet, og det vil sikre danske handelsbyers overlevelse.

Det forudser detailhandelsekspert Bruno Christensen fra firmaet Detailhandels Promotion.

Han tror ikke på en prognose fra Institut for Centerplanlægning (ICP), der ifølge dagbladet Politiken viser, at stigende internethandel kan tage livet af op mod tre ud af fire danske handelsbyer i 2030.

- Vi befinder os i en fase, hvor der er meget hype og fokus på nethandel. Men detailhandlen vil slå tilbage, og folk vil foretrække at handle i fysiske butikker, siger han.

- Den reaktion, der er på vej, er, at vi tager de fysiske butikker til os i større grad end tidligere. Samtidig med at butikkerne opgraderer deres måder at henvende sig til os på, siger Bruno Christensen.

Undersøgelser viser ifølge eksperten, at hovedparten af os foretrækker at handle i fysiske butikker frem for via nettet.

- Cirka 90 procent foretrækker den fysiske butik frem for nettet. Her skal vi ikke i samme grad bekymre os om risikoen for at blive snydt eller bruge tid og kræfter på at returnere varen, hvis vi ikke er tilfredse, siger han.

Men butikkerne skal ifølge eksperten være til stede på nettet og klar til at handle med andre nethandelsfirmaer for at skaffe kunden det produkt, som kunden efterspørger.

- De varer, der ikke er fysisk i butikken, skal butikken hjælpe kunden med at skaffe via en netaktør, som butikken har et samarbejde med, siger Bruno Christensen.

Forretningsmodellen er, at butikken skaffe varen hjem til kunden via nettet, kunden får varen sendt hjem til sig, og butikken får en bid af den fortjeneste, som nethandelsfirmaet har fået ud af ordren.

Flere amerikanske detailbutikker har ifølge Bruno Christensen haft held med den forretningsmodel.

- Så frem for at frygte teknologien skal de danske butikker bruge de nye muligheder, lyder opfordringen.

/ritzau/