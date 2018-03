Nettos øverste direktør bebudede for nylig, hvordan den danske discountkæde planlægger et nyt koncept og fremover vil mindske antallet af spotvarer i de danske butikker. Det sker sandsynligvis i håbet om at hale ind på konkurrenter som Rema 1000.

Det mener direktør i Efficiens, ekspert i detailhandel og ekstern lektor på CBS, Per Østergaard Jacobsen.

»Netto italesætter, at det går godt, men det gør det ikke. De har klaret sig godt og har været en stærk spiller i discountbølgen, men er nu er de blevet overhalet af andre, bla. Rema 1000,« siger Per Østergaard Jacobsen til BT.

Han fremhæver Rema 1000 for at være opmærksom på en forbrugerskare som andre supermarkeder, heriblandt Netto, ikke er lige så gode til at ramme.

»Rema har fra starten været meget opmærksomme på at tage hensyn til, at en stor del af befolkningen lever alene, og det har de tænkt i pakningen af varerne og portionsstørrelser og produkter,« forklarer eksperten og tilføjer, at Rema også styrer deres butikker med lokale købmænd, der står på mål for hver enkelt butik, fremfor detailstyring.

Ifølge Per Østergaard Jacobsen er et af Nettos problemer nemlig også, at butikkerne har fået et ry for at være rodede og uorganiserede.

Han henviser blandt andet til en episode, hvor erhvervsmanden Burkhart Franz, der i oktober flyttede til København som direktør for virksomheden Pelican Self Storage, delte et opslag på Linked In om Netto.

I opslaget, som Børsen blandt andet har beskrevet, beskriver Burkhart Franz, hvordan han hyppigt har besøgt Netto ved Nørreport i København, og hvordan han var rystet over mængden af rådden frugt, varer med overskredet salgsdato og udsolgte varer. Samtidig delte han billeder, der viste en roddet butik med flere kasser, ligesom han sammenlignede Netto med et 'rædselskabinet'. Burkhart Franz har selv en lang karriere bag sig i detailhandlen og undrerede sig desuden over, at butikken tog sig sådan ud i betragtning af, at den ligger ved et knudepunkt i København og må betragtes som en 'Flagship Store'.

Adm. direktør for Netto besvarede kritikken og forklarede, at der ville ske mange ændringer i Netto de kommende år. Spørger man Per Østergaard Jacobsen er de nye tiltag, hvor man blandt andet fjerner spotvarer, sandsynligvis afledt af lignende kritik.

»Der er ingen tvivl om, at den måde spotvarerne eksponeres på, understøtter det rodede udseende, men hvis der stadig er tomme papkasser i butikken bagefter, vil det stadig give en oplevelse af en rodebutik. Man skal passe på ikke at tisse i bukserne for at få varmen, og man bør bruge mere tid på at skabe orden,« vurderer Per Østergaard Jacobsen.