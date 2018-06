En stor procentdel af danske forældre giver deres børn lommepenge som belønning for huslige pligter, men det er en dårlige idé, mener ekspert.

Fem kroner for at tage opvasken, ti kroner for støvsuge og 20 kroner for at handle ind. Belønninger til børn, der udfører huslige pligter, er et velkendt scenarie i de fleste børnefamilier, og ifølge en analyse fra 2017 udarbejdet af Finans Danmark giver 41 procent af de danske forældre til børn mellem seks og 17 år lommepenge som belønning for forskellige gøremål.

Men ifølge Sofie Münster, der står bag netmagasinget Nordic Parenting, er det langt fra en god idé.

Synes du, at forældre skal give deres børn belønning for huslige pligter?

»Hvis pligterne bliver forbundet med bestemte beløb, sender det et signal til barnet om, at det er valgfrit, om man vil hjælpe til. Og så vil barnet vælge ud fra egne behov, altså om det mangler penge, i stedet for at hjælpe, fordi det er en del af fællesskabet,« siger Sofie Münster til Søndagsavisen.

Hun tilføjer over for Søndagsavisen, at belønningen rigtig nok kan være med til at lære børn at være ansvarlige med penge, men at pengene altså ikke må hænge sammen med pligterne. Ifølge hende handler pligterne nemlig om, at man hjælper hinanden som familie.

Fakta Forslag til regler for lommepenge 1) Hold øje med omgivelserne. Får vennerne penge med i hallen eller til arrangementer? Sørg for, at barnet ikke stikker for meget ud med for mange penge eller slet ingen til arrangementer. 2) Betal ikke forud af lommepenge. Vil barnet have en større ting, så lær dem at spare op over flere uger. Sådan lærer de at udsætte behov og budgettere. 3) Du kan honorere opsparing ved at sige "Hvis du selv sparer 200 kroner op, så giver vi de sidste 100" til større ting, så forsøget på at spare op ikke bliver uoverskueligt. 4) Tal med ungerne om, hvad de kan bruge pengene til, og hvordan de kan få flere, hvis drømmene er større end ugens beløb. 5) Børnene kan eksempelvis tjene en skilling ekstra på ting, der ikke er en del af hverdagsopgaverne: Bilvask, maling af stakit eller lugning i blomsterbedet. Kilder: Psykolog Birgit Bruun, familierådgiver Lola Jensen og Ritzau

Den holdning deles af psykolog Birgit Bruun, der mener, at børns bidrag i hverdagen ikke skal have noget med lommepenge at gøre. Hun mener, at det er helt fint at give ungerne lommepenge, så de kan købe de små ting, de drømmer om, og lære hvad penge er værd. Men lommepengene skal ikke være betinget af ungernes bidrag til hverdagen.

»For at føle sig værdige har børn brug for at opleve, at de hører til. Og det at høre til i en familie, det er at bidrage med noget til hverdagen,« har Birgit Bruun tidligere forklaret til Ritzau.

I stedet råder både hun og familierådgiver Lola Jensen til, at børnene skal lære at spare op til det, de drømmer om. Der er nemlig stor stolthed at spore i et barn, som selv tæller sparepengene op ved kassen, og børn føler også mere ansvar over for ting, de selv har købt.

»Hvis de også har deres egne penge med på ferie, så tænker de mere over, om de skal købe noget på markedet i Italien i stedet for at plage om alt,« lyder det fra Lola Jensen.