Følg forhandlingerne i LIVE-bloggen her på bt.dk.

To af de absolutte topforhandlerne under de igangværende overenskomstforhandlinger, FOA-formand Dennis Kristensen og kommunernes chefforhandler Michael Ziegler, risikerer et retligt efterspil, når forhandlinger er afsluttet med enten forlig eller forlis.

De har nemlig ifølge arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen begge brudt Forligsmandsloven, der forbyder forhandlingsparterne at tale offentlig om, hvad der sker i Forligsinstitutionen.

Michael Ziegler har tidligere i forhandlingsforløbet for rullende kameraer udtalt, at parterne var under én procent fra hinanden på lønspørgsmålet, mens Dennis Kristensen i dag har udtalt, at forligsmand Mette Christensen har gjort det klart, at parterne skal finde hinanden i dag, da hun ikke agter at udskyde konflikten med yderligere 14 dage.

»Bliver vi ikke enige i dag - og det har forligsmanden også mindet os om fra starten.. man må ikke referere hvad hun siger. Jeg håber ikke, hun hører det her.. at hvis ikke man bliver enige i den her forhandlingsrunde, så er det slut, så kommer vi ikke til at møde hende mere. Så det er sidste frist,”« sagde Dennis Kristens i et videolink til 2.000 medlemmer af FOA tidligere i dag.

Den går simpelthen ikke, siger Henning Jørgensen:

»Dennis Kristensen må under ingen omstændigheder sende en sådan videohilsen under forhandlinger i Forligsinstitutionen, og Ziegler må heller ikke sige, hvor langt parterne er fra hinanden på lønnen,« siger han og tilføjer:

»Forligsinstitutionen kan forfølge dem begge. De kan idømmes bøde eller hæfte (fængselsstraf, red.) i indtil tre måneder. De leger begge med ilden. Jeg vil mene, at Forligsinstitutionen faktisk burde forfølge dem begge. Forligsmanden bliver jo hæmmet i sit arbejde med at nå frem til en løsning bag lukkede døre, når oplysningerne siver til offentligheden.«

Han bemærker, at forligsmand Mette Christensen er jurist af den gamle skole. Hun holder på formerne og lovens bogstav og ånd, siger Henning Jørgensen:

»Derfor vil jeg bestemt ikke udelukke, at der kommer en sag mod Ziegler og Dennis Kristensen, og jeg vurderer, at hun har gode kort på hånden, hvis det bliver til en sag.«

Dennis Kristensen er opmærksom på, at han med sin åbenmundethed kan være på kant med forligsmandsloven.

»Jeg er kendt for at være tilbageholdende og holde mig på måtten, men hvis jeg får en skideballe, så er det sådan, det er,« sagde han tidligere i dag til DR.