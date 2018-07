Ildstorme, som oftest finder sted langt fra lille Danmark, er på vej mod Europa, advarer international skovbrandsekspert.

»Vi må forstå og acceptere det, der sker lige nu. Vi kan ikke benægte det. Vi kan ikke sige: ‘Nej, store brande finder aldrig sted i Skandinavien’. Jeg beklager, men det sker allerede. Og det bliver kun værre.«

Så klart lyder budskabet fra den spanske brandmand og skovbrandsanalytikker, Marc Castellnou, der hele sommeren har rejst rundt i Europa og fulgt de mange skovbrande, som er opstået som følge af varme og tørke, i et interview med det norske medie VG.

De danske beredskaber er fra 1. maj til 26. juli rykket ud til et rekordhøjt antal naturbrande - 1795 for at være præcis.

Selvom vi i Danmark har haft et højt tørkeniveau i juli måned, og beredskabet har måttet rykke ud til et rekordhøjt antal mark- og naturbrande, har tørken og varmen langt fra haft lige så fatale konsekvenser herhjemme, som i eksempelvis Grækenland, hvor en enorm naturbrand i sidste uge kostede over 80 mennesker livet.

I videoen foroven kan du se en dansk familie, der for nylig var faretruende tæt på brandene i Grækenland.

Men selvom vi i Danmark og Skandinavien oftest bliver skånet for så alvorlige naturbrande, at de ender med at blive dødelige, skal vi ifølge Mark Castellnou ikke føle os for sikre.

Skovbrandsanalytikkeren er nemlig overbevist om, at klimaforandringerne kommer til at medføre mange flere varme og tørre somre, som den vi oplever i år, og dermed også større risiko for alvorlige skovbrande og sågar ildstorme i Europa - inklusiv skandinavien.

Ildstorme på vej mod Europa

Ildstorme er brande, der er så intense og voldsomme, at de skaber og opretholder deres eget vindsystem, som nærer brandene med frisk ilt og derved gør dem mere ødelæggende.

En enorm naturbrand i området omkring Athen kostede den 23. juli 80 mennesker livet.

Indtil for nyligt oplevede man udelukkende ildstorme i Canada, Alaska og Sibirien, men det ændrede sig i 2017, da der opstod en katastrofal ildstorm i Portugal, som dræbte 66 personer og efterlod 250 alvorligt skadede.

Så sent som i sidste uge blev Europa endnu engang ramt af en ildstorm - denne gang i Grækenland i området omkring den græske hovedstad Athen.

Ifølge Marc Castellnou er ildstorme endnu farligere end andre skov- og naturbrande, fordi man ikke kan forudse, hvordan de vil opføre sig eller sprede sig, og fordi de bevæger sig med 8000 hektar (10.000 kvadratmeter, red.) i timen, hvilket gør det svært at flygte fra dem.

Han har længe forudset, at klimaforandringerne ville betyde flere store brande i Europa, men han er overrasket over, hvor stor ændringerne er allerede nu, så han opfordrer Europa og Norden til at forberede sig på flere ildstorme i fremtiden.

»Vi kan se det komme. Jeg er lige nu i Danmark hos deres brandvæsen. Sidste år havde de 14 sommerdage. I år har de haft 52 sommerdage - indtil videre. Det er en enorm ændring.«

Marc Castellnou frygter, at mange flere ildstorme vil ramme Europa i fremtiden.

Skovbrandsanalytikkeren understreger, at det ikke hjælper blot at styrke brandvæsnet, men at vi i stedet bliver nødt til at sætte os ind i, hvad klimaforandringer betyder for vores skove og hjælpe dem med at tilpasse sig.

Hvis vi bliver ved med at plante skove, som vi har gjort hidtil, skaber vi svage skove, som hurtigt vil brande, advarer Marc Castellnou.